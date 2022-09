Après avoir publié la promo mettant en vedette Salman Khan pour Bigg Boss 16 le dimanche 11 septembre, les créateurs ont augmenté l’excitation des téléspectateurs en partageant les images des coulisses du clip teaser sur les poignées de médias sociaux de Colors TV le mardi 13 septembre. .

Alors que le teaser a révélé une tournure intéressante dans la saison à venir que Bigg Boss lui-même participera au jeu, le clip BTS a révélé une autre tournure qu’il n’y aura pas de règles dans la maison dans la seizième saison de l’émission de téléréalité extrêmement populaire et controversée.

Dans la nouvelle promo, Salman Khan peut être entendu en arrière-plan, “Rule yeh hai ki koi rules nahi hain. Il y a toujours une première fois et il y a toujours une prochaine fois mais c’est l’heure de Bigg Boss” et la vidéo est sous-titrée, “Non règles ke saath, c’est BIGG BOSS TIME Dekhiye # BiggBoss16 jald salut, monsieur #Colors par !”





Dès que le clip a été partagé, les internautes ont commencé à faire des blagues dans la section des commentaires affirmant que les concurrents ne suivaient jamais les règles à l’intérieur de la maison de Bigg Boss et beaucoup d’autres ont prédit que cette saison aura de plus en plus de combats en raison de ce concept ” sans règles “.

“Bol toh aise rahe hai jaise har saal ek dum kaide se rule follow karte hai ye log aur ye kya iss baar bigg Boss khelenge woh toh har baar hi khelte hai apne favoris ko bachate hai”, a écrit un utilisateur d’Instagram, tandis qu’un autre commentaire disait , “Lagta hai full maara maari hogi est la saison.” Un autre utilisateur a écrit : “règles har saal hote hain kya ? Lol”.





Aucune célébrité n’a encore été confirmée en tant que candidate pour la saison à venir, bien que certains noms fassent le tour tels que Munawar Faruqui, Faisal Shaikh, Kanika Mann, Harshad Chopda et Divya Agarwal, entre autres. La date de la première de Bigg Boss 16 sera bientôt annoncée.