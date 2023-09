Salman Khan dit que Rs 100 crore est désormais « le plus bas » pour les films, qualifie 1 000 crore de nouvelle référence : « Même le Punjabi, le Marathi… »

Salman Khan dit que Rs 100 crore est « le plus bas » pour les films, qualifie Rs 1 000 crore de nouvelle référence au box-office.

Salman Khan attend actuellement la sortie de son prochain thriller d’espionnage Tiger 3. L’acteur a récemment été vu en train de lancer la bande-annonce du film punjabi de Gippy Grewal, Maujan Hi Maujan. Lors de l’événement, l’acteur a qualifié Rs 100 crore de nouvelle référence pour les films.

Une vidéo de la bande-annonce de lancement de Maujaan Hi Maujaan de Gippy Grewal est devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle il a déclaré que frapper Rs 100 crore est désormais devenu le « fond » pour les films. Salman Khan a déclaré : « Je pense que la barre des 100 crores ₹ va être le plus bas maintenant. Tout coûterait entre 400, 500 et 600 ₹ et plus maintenant pour l’industrie punjabi, l’industrie hindi, toutes les industries.

L’acteur a ajouté : « Même les films marathi font ces chiffres. 100 crores ₹ ne seront pas une très grosse affaire. Je pense que la référence devrait être de 1 000 crores ₹ pour un film à l’heure actuelle.

Dirigé par Smeep Kang, Maujaan Hi Maujaan met en vedette Gippy Grewal, Binnu Dhillon, Tanu Grewal, Karamjit Anmol, Jimmy Sharma et Harsheen Chauhan, entre autres dans des rôles clés. Le film raconte l’histoire de trois frères et d’une sœur qui trouvent l’amour. Ils doivent faire face à la stigmatisation en raison de leur handicap. Le film punjabi devrait sortir en salles le 20 octobre.

Pendant ce temps, Salman Khan a été vu pour la dernière fois dans Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan qui n’a pas bien performé au box-office. L’acteur attend maintenant la sortie de son prochain film Tiger 3. Le thriller d’espionnage très attendu est réalisé par Maneesh Sharma et met également en vedette Katrina Kaif et Emraan Hashmi. De plus, Shah Rukh Khan sera également vu faire une apparition pleine d’action dans le film. Le film devrait sortir de manière festive à Diwali (12 novembre). Salman Khan sera également vu animer la nouvelle saison de Bigg Boss, la promo a impressionné les internautes qui attendent avec impatience la nouvelle saison.

