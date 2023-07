Salman Khan est allé sur Instagram et a fait l’éloge de Jawan prevue avec Shah Rukh Khan.

Salman Khan, mardi, a partagé la prévue du film Jawan de Shah Rukh Khan réalisé par Atlee et a dit « maza ahh gaya ». Partageant l’avant-première, il a écrit : « Pathan jawan ban gaya, une bande-annonce exceptionnelle, j’ai vraiment adoré. Maintenant, c’est le genre de film que nous ne devrions voir qu’en salles. Je suis sûr de le voir le premier jour ko hi. Mazaa ahh gaya wahhhhh [email protected]. »

Jawan est un thriller d’action mettant en vedette Shah Rukh, aux côtés de Nayanthara et Vijay Sethupathi. La première marque également ses débuts dans les films hindis avec la sortie. Le film présente également Deepika Padukone dans une apparition spéciale et son inclusion dans la prévue a confirmé ces rumeurs. En dehors d’eux, Jawan comprend également Riddhi Dogra, Sanya Malhotra, Sanjeeta Bhattacharya et Girija Oak. Des rumeurs circulent selon lesquelles Thalapathy Vijay et Sanjay Dutt ont également des camées dans le film. Cependant, ces rumeurs restent non confirmées.