Salman Khan-Disha Patani a fait monter la température avec leur nouvelle chanson «Zoom Zoom» de «Radhe: Your Most Wanted Bhai» – Visionner | Actualités musicales

New Delhi: Après des numéros de danse tels que ‘Seeti Maar’ et ‘Radhe Title Track’, Salman Khan et Disha Patani brûlent la piste de danse dans leur chanson récemment sortie ‘Zoom Zoom’ de ‘Radhe: Your Most Wanted Bhai’ et les fans deviennent fous la chanson optimiste!

Lundi matin (10 mai), le clip vidéo de la chanson ‘Zoom Zoom’ a été diffusé sur YouTube et il a déjà atteint plus de 1 lakh de vues!

Dans la vidéo, on peut voir Bhai Salman Khan de Bollywood en train de bercer une veste en cuir rouge et de faire quelques mouvements avec le glamour Disha Patani. Les deux acteurs apportent leur énergie zestée et leurs pas de danse signature sur le sol et volent la vedette.

Découvrez la vidéo musicale ultra-cool:

La chanson «Zoom Zoom» a été composée par Sajid Wajid, chantée par Ash King et Iulia Vantur, et écrite par le parolier Kunaal Vermaa.

Aux côtés de Salman Khan, « Radhe: Your Most Wanted Bhai » met également en vedette Disha Patani, Randeep Hooda et Jackie Shroff dans des rôles clés. Le film est présenté par Salman Khan films en association avec ZEE Studios, produit par Salman Khan, Sohail Khan et Reel Life Production Pvt. limité.

Le film sortira dans plus de 40 pays, y compris une sortie en salles sur les principaux marchés étrangers le 13 mai 2021, à l’occasion de l’Aïd.

Le film sera disponible sur ZEE5 avec le service de pay-per-view ZeePlex sur la plate-forme Zee5 OTT et tous les principaux opérateurs DTH.