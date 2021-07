Salman Khan dévoile la première promo de ‘Bigg Boss’ OTT à l’occasion de l’Aïd 2021

Salman Khan s’assure toujours que ses fans obtiennent leur Eidi de Bhai chaque année. On dirait que l’acteur est de retour pour régaler ses fans à l’occasion de l’Aïd. Cette année, Salman Khan a publié la promo de l’émission de télé-réalité la plus sensationnelle de l’Inde – « Bigg Boss » OTT comme cadeau de l’Aïd 2021 pour les fans.

Récemment, Voot a annoncé la première de ‘Bigg Boss’ OTT et les six premières semaines de cette émission de téléréalité très attendue seront accessibles aux fans dans la paume de leurs mains vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Depuis l’annonce, les fans débordent d’enthousiasme et attendent d’assister au plus grand spectacle dans toute sa splendeur.

Dans la promo, Salman Khan éclate de joie alors qu’il déclare et avertit le public de se préparer pour la saison la plus folle et la plus sensationnelle de tous les temps. Le facteur « janta » cette fois sera Over The Top en donnant à l’homme ordinaire des pouvoirs inhabituels. Cela donnera au public une chance de profiter d’un engagement direct et plus profond, d’une connexion et d’une indulgence dans les allées et venues de la maison ! Dans l’ensemble, le spectacle promet une expérience unique avec beaucoup de drame, de divertissement et d’émotions.

Commentant ce tout nouveau Bigg Boss OTT, Salman Khan a déclaré : « C’est formidable que cette saison de Bigg Boss ait une première numérique avec Bigg Boss OTT, 6 semaines avant la télévision. La plate-forme verra une interactivité sans précédent où le public sera non seulement diverti mais aussi participer, s’engager, donner des tâches et plus encore – C’est vraiment pour les gens et par les gens. Mon conseil à tous les candidats est d’être actif, divertissant et de bien se comporter dans la maison BB. Lors de la saison précédente de l’émission de téléréalité, c’est-à-dire » Bigg Boss 14 « , l’actrice de télévision Rubina Dilaik a remporté le trophée du gagnant.