Salman Khan devient ému après avoir vu Akshay Kumar pleurer et partage une vidéo

Vendredi, l’acteur de Bollywood Salman Khan, qui héberge actuellement Bigg Boss 16, s’est rendu sur Instagram et a partagé une vidéo de retour de la star de Raksha Bandhan, Akshay Kumar, dans laquelle on peut le voir devenir émotif. Partageant la vidéo, Salman lui a souhaité bonne chance.

S’adressant à Instagram, Salman a partagé la vidéo sur ses histoires qu’il a sous-titrée, ” Je viens de tomber sur quelque chose que je pensais que je devais partager avec ev1. Dieu vous bénisse akki, vraiment incroyable, je me sentais si bien de voir ça. n que Dieu soit toujours avec toi mon frère. @akshaykumar.”





En parlant de la vidéo, dans le clip, on pouvait voir Akshay s’émouvoir après avoir entendu un message audio de sa sœur Alka Bhatia. S’adressant à l’acteur de Khiladi en tant que Raju, elle a déclaré en punjabi : “Je viens de me rappeler en discutant avec quelqu’un que le festival de Rakhi est le 11 août. Tu étais à mes côtés à tout moment, bon et mauvais. D’être un père et un ami à un frère, tu as joué tous les rôles pour moi. Merci pour tout. “Le clip émotionnel était du chant téléréalité Superstar Singer 2 où Akshay Kumar est arrivé lors des promotions de son film d’animation familiale Raksha Bandhan.

Jetez un oeil à la vidéo :





Dirigé par Aanand L Rai Raksha Bandhan a joué Akshay Kumar et Bhumi Pednekar dans les rôles principaux et a recueilli des réponses décentes du public. Akshay sera ensuite vu dans le prochain film du réalisateur Raj Mehta Selfiee aux côtés d’Emraan Hashmi, qui devrait sortir en salles le 24 février 2023. En dehors de cela, il a également un thriller d’action Bade Miyan Chote Miyan face à Tiger Shroff.

LIRE| Bigg Boss 16 : Qui est Zuzu ? Le petit ami présumé de Tina Datta déclenche un festival de mèmes, l’actrice se fait brutalement troller

Salman, d’autre part, sera ensuite vu dans un film d’animation familiale “Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan” et un thriller d’action “Tiger 3” face à Katrina Kaif qui devrait sortir en salles à l’occasion de Diwali 2023 . (Avec les entrées de l’ANI)