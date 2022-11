Salman Khan dénonce Priyanka Choudhary pour ne pas avoir soutenu Archana Gautam dans son combat avec Sajid Khan

Alors que Bigg Boss 16 se dirige vers le week-end, Salman Khan est de retour pour le week-end Ka Vaar pour partager ses commentaires sur la façon dont les concurrents ont joué au jeu tout au long de la semaine. Selon la nouvelle promo partagée par Colors TV sur leurs réseaux sociaux, la star de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan sera vue en train de critiquer Priyanka Chaudhary pour ne pas avoir soutenu Archana Gautam dans le combat de ce dernier avec le cinéaste Sajid Khan.

Mercredi, lors de la tâche de la ration hebdomadaire dans la maison, Sajid a nargué Archana en disant qu’elle devait supplier pour revenir à l’émission car l’actrice-politicienne a été renvoyée pour son comportement violent envers Shiv Thakare et a ensuite été ramenée en la maison alors que Salman réprimandait Shiv pour avoir provoqué Archana.

Lorsqu’une dispute verbale s’est produite entre Sajid et Archana dans l’épisode télévisé du 23 novembre, le premier a déclaré: “Hakale jaane wale logon ko lagta hai unka baap chalata hai show (Les gens qui sont expulsés de la maison pensent que leurs pères dirigent le spectacle ), à laquelle elle a répondu : “Si mon père était aussi riche, il aurait possédé la série. Pourquoi ne demandez-vous pas à votre père s’il souhaite diriger la maison”. Cela les a conduits à perdre leur calme et à se disputer verbalement. Tous les colocataires ont pris le parti du réalisateur et ont accusé l’actrice de l’avoir provoqué. .

LIRE | Bigg Boss 16 : les internautes critiquent les créateurs pour avoir impliqué Tina, Shalin, les parents de Sumbul, disent “TRP ke liye kitna giroge”

Dans la dernière promo de Shukravaar Ka Vaar, on verra Salman parler de ce problème et interroger Priyanka Chahar Chaudhary pour ne pas avoir soutenu Archana dans son combat avec Sajid. Dans la vidéo, on peut voir l’hôte demander à l’actrice d’Udaariyaan de se souvenir d’un incident dans la maison cette semaine où elle avait soutenu son amie Archana. Priyanka a répondu qu’elle parlait à Sajid et lui demandait de ne pas s’emporter quand Archana le poussait.





Ensuite, Salman déclare en outre que cela ne signifie pas que vous soutenez Archana, ce à quoi Choudhary répond qu’elle ne soutient pas Archana car elle continue d’utiliser un langage grossier contre elle. Dans la dernière partie de la vidéo, Salman dénonce Priyanka alors qu’il révèle qu’elle participe à des commérages avec Archana en privé, mais lorsque cette dernière parle contre d’autres colocataires devant tout le monde, l’actrice d’Udaariyaan n’essaie même pas de l’arrêter.