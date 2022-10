Salman Khan dénonce le comportement paresseux d’Ankit Gupta et dit “kisi kaam ka nahi hai”

Bigg Boss 16 Week-end Ka Vaar: Après avoir combattu la dengue, Salman Khan revient à Bigg Boss, et il fait un retour fracassant en donnant un test de réalité à quelques concurrents. Avant que Khan n’interagisse avec les candidats, BB lance un sondage “Mujhe Guardian Ki Zarurat Hain”.

Comme son nom l’indique, ce sondage demande à tous les colocataires de citer le candidat qui, selon eux, a besoin d’un tuteur pour jouer son jeu dans la maison. Ankit Gupta et Sumbul Touqeer obtiennent le plus de votes des colocataires et sont obligés de s’asseoir derrière un tableau noir sur lequel est écrit “Mujhe Guardian Ki Zarurat Hain”.

Ensuite, Salman reprend le spectacle et bombarde des bombes de vérité devant les concurrents. Khan remet en question l’implication d’Ankit dans la maison et appelle son désintérêt et sa paresse dans la maison. L’hôte ajoute qu’il ressemble au concurrent le moins méritant de la maison et qu’il n’a pas la confiance nécessaire pour rester dans la maison. Il dit même : « Yeh yaha par kisi kaam ka nahi hai ».

Regardez la promo







Le cours des vérifications de la réalité se poursuit sur ce «vaar» alors que le segment «thappad» fait son retour dans l’émission. Si tous les colocataires sont d’accord avec l’opinion de Salman sur le candidat assis sur le trône de la gifle, le candidat devra en supporter les conséquences. Découvrez quels colocataires se font gifler et assistez au drame qui suit dans l’épisode de ce soir.

LIS: Bigg Boss 16: Salman Khan, Katrina Kaif dansent sur le remake de Tip Tip Barsa Paani, la vidéo casse Internet

Dans le même épisode, Katrina fera la promotion de sa prochaine comédie d’horreur Phone Bhoot dans la série. Dans le clip qui devient viral, Salman et Katrina seront vus danser avec Salman sur le remake de Tip Tip Barsa Paani, la chanson dans laquelle l’actrice de Zindagi Na Milegi Dobara a été vue exhibant ses mouvements sexy avec Akshay Kumar dans le blockbuster de l’année dernière Sooryavanshi , réalisé par Rohit Shetty.

On pense également que Katrina sera rejointe par Ishaan Khatter et Siddhant Chaturvedi, ses co-stars du film, bien qu’aucun d’entre eux n’ait été vu dans la promo de l’épisode de ce soir. Prévue pour une sortie le 4 novembre, la production d’Excel Entertainment met également en vedette Jackie Shroff et Sheeba Chaddha dans des rôles clés.