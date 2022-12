Salman Khan dénonce Archana Gautam pour avoir fait honte à Sumbul Touqeer, qualifiant Shalin Bhanot de “chien”

Grand Patron 16: La raison pour laquelle Salman Khan est appelé l’hôte parfait pour l’émission de téléréalité est qu’il s’assure de donner un test de réalité à chaque colocataire. Il est comme un juge et un jury qui met en lumière tous les actes répréhensibles des candidats. Ce samedi, Salman poursuit son Weekend Ka Vaar, et il place Archana Gautam sous son radar.

L’un des candidats notoires de Bigg Boss 16 est connu pour faire des déclarations odieuses, sans y penser. Cette semaine, elle s’est attaquée à Sumbul Touqeer, lorsque ce dernier a décidé de se battre pour le capitanat hebdomadaire. Archana attaque rapidement l’autre personne, sur la base de son physique et attaque même sa profession. Archana a été entendu dire: “Shakal dekh ke rani raja banao bhaiya.” Salman a fustigé Archan en disant: “Pura Hindustan est shakal ko jaanta hai. Aur issi chehre se inhone naam kamaya hai.” Khan a même rappelé à Archana comment elle avait comparé Shalin Bhanot à un chien et avait dit : « Kutte ke tarah bhok raha hai ». D’une manière subtile, Salman avertit Archana de faire attention à elle-même et demande : “Aap apne aap ko kya samajte hai ?” Il continue, “Aap bahut zyada udh rahe hai.”

Poursuivant la tradition de révéler les vraies personnalités des colocataires à travers une tâche, Bigg Boss a annoncé la tâche de boue, dans laquelle une télévision est conservée dans le jardin, sur l’écran le nom d’un concurrent et une déclaration faite contre eux par les colocataires est affiché. Le candidat doit deviner quel colocataire a dit cela à son sujet. Hier soir, Priyanka Choudhary a appris ce qu’Ankit Gupta avait dit à son sujet. “Jeu ke alawa kuch aur baat karti hi nahi hai, principal toh yaar kuch bol bhi nahi sakta usko, principal jab bolta hun .. elle dit mujhe mat batao.” Après avoir lu sa déclaration, Priyanka a l’air choquée et en colère.

En ce qui concerne les nominations, Shalin Bhanot, Ankit Gupta, Sajid Khan, Shiv Thakare, Tina Datta, Sumbul Toqueer et Priyanka Chahar Chowdhary sont nominés pour l’expulsion de cette semaine.