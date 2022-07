Salman Khan demande un permis d’armes à feu un mois après avoir reçu des menaces de mort du gangster Lawrence Bishnoi

Un mois après avoir reçu des menaces de mort du gangster Lawrence Bishnoi, dont les membres du gang ont été impliqués dans l’assassinat brutal du chanteur punjabi Sidhu Moose Wala, Salman Khan a demandé un permis d’armes à feu pour se protéger et protéger les membres de sa famille.

Le Dabangg Khan s’est rendu au siège de la police de Mumbai le 23 juillet et a rencontré le meilleur flic Vivek Phansalkar pour une licence d’armes à feu, selon un rapport de NDTV. Sa visite était une procédure obligatoire pour demander une licence d’armes à feu pour vérification physique devant l’autorité.

La sécurité personnelle de Salman Khan a déjà été renforcée après le meurtre de Sidhu Moose Wala. Au cours de l’interrogatoire, Lawrence Bishnoi a déclaré à la police de Delhi que la communauté Bishnoi ne pardonnerait jamais à Salman et à son père Salim Khan à moins qu’ils ne présentent des excuses publiques au temple Jambaji pour avoir tué un blackbuck.

Le mois dernier, l’avocat de Salman, Hastimal Saraswat, a déposé une plainte au poste de police de Jodhpur, alléguant qu’il avait reçu des menaces de mort par lettre disant que “l’ami de l’ennemi est l’ennemi”. Cette menace était similaire à celle que Salman et son père Salim Khan ont reçu récemment.

Salman a été sous le radar du gangster suite à l’affaire de braconnage Blackbuck. En 2018, Bishnoi avait menacé de tuer Salman à Jodhpur. “Hum karenge toh pata chal hi jayega. Salman Khan ko Jodhpur mein hi maarenge, pata chal jayega inko. Abhi toh maine kuch kiya hi nahi hai, bina matlab ke implique kar rahe hain. (Quand je fais quelque chose, alors tu le sauras. Va tuer Salman Khan à Jodhpur. Pour l’instant, je n’ai rien fait. Ils m’impliquent pour rien) », avait-il déclaré aux journalistes devant le tribunal.