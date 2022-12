Salman Khan défie l’amitié de Shalin Bhanot-Tina Datta, Shiv Thakare-Nimrit Kaur réagit

Les concurrents de Bigg Boss 16 ont fait la une des journaux en raison de leurs “fausses amitiés” et de leurs “faux angles d’amour”. Maintenant, dans l’épisode de Shukravaar Ka Vaar, la superstar de Bollywood Salman Khan sera vue défiant l’amitié de Shalin Bhanot et Tina Datta.

La promo de la même chose a été partagée par la page officielle de Colors TV sur Instagram. Dans le clip, les fans hardcore de l’émission faisant partie du panel sur scène ont posé des questions aux concurrents de Bigg Boss 16. L’un d’eux a demandé à Shalin : “Aap hamesha Tina ke peeche-peeche kyun bhagte ho ?” À quoi Salman a fait remarquer: “Kya karein aadat hai.”





Le fan a également déclaré à propos de Shalin: “Tina apne fayde ke liye usko utilise kar rahi hai.” Shalin a dit : « Je ne dépends de personne. Tina a dit : « Main uss (Shalin) ke saath apni dosti bhi nahi nibhaongi kyunki mere upar ab yeh se retourne contre kar raha hai. Répondant à la déclaration de Tina, Salman a dit: “Ab mujhe yeh dekhna hai, défi hai.” En entendant cela, Nimrit Kaur, Shiv Thakare et d’autres ont commencé à rire.

Un autre fan peut être entendu interroger Archana Gautam sur ses amitiés. Il lui a posé des questions sur son amitié avec Soundarya et a dit que vous n’étiez ami avec personne.

Les fans ont également réagi au clip, l’un d’eux a écrit: “Wahhhhh maza aagya issi din ka wait th kb shalin Or tina ki class lgegi janta sb kuch janti ha chicken Bhanot.” Le second a dit : « Tina sabko fausse fausse relation bolte boltee.. khudka faux hogaya… » La troisième personne a commenté : « Janta sab jnti h esilye fausse histoire dikhana band kr do chiken bhanot fake tina samjhi… Ou hr bt mai sumbul ye sumbul wo mt kro fake tina … Sumbul best. Le quatrième a déclaré: “aza aagya sérieusement unko lgta hai sidnaz jaise hum couple ban jayenge ou itne hi célèbre ho jayenge bas yehi dimag me rakh ke ye bakwas game khel rahe h dono use kar rahe h janta ko bewkoof samjh rakha h kua.” (Avec les contributions de l’IANS)