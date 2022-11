Salman Khan critique Shalin Bhanot pour avoir abandonné le jeu et expose l’hypocrisie de Priyanka Choudhary

Grand Patron 16: La semaine dernière, les téléspectateurs ont vu les deux concurrents en venir aux mains suite à la blessure à la cheville de Tina. Shalin essayait de guérir grâce à sa connaissance autoproclamée de la physiothérapie qui ne semblait pas atténuer sa blessure. En voyant l’expression peinée de Tina, MC Stan lui a interdit d’essayer son remède, mais Shalin n’a pas bougé et un MC Stan agacé lui a lancé un juron. Une série d’injures et d’insultes ont été échangées et bientôt le rappeur a été vu bondir sur Shalin.

L’histoire veut que chaque fois que Salman défait son blazer sur ‘vaar’, il est temps pour une série brutale de vérifications de la réalité suivies d’un exposé. Tous les colocataires se sont préparés alors que Salman commence à partager son point de vue sur le combat Shalin contre MC Stan. Salman avertit Shalin que s’il quitte la série, il devra payer une amende de Rs 2 crores. Rapide à s’excuser, MC Stan s’approprie son agressivité et serrera la main de Shalin, mais l’infraction à la règle principale de la maison ne va pas sans punition.

Sumbul Touqeer, qui semble se mêler de muddas, où sa position n’est pas claire, est la prochaine à être dans la ligne de tir de Salman Khan. L’animatrice lui demande directement d’expliquer sa dynamique avec Shalin Bhanot. Est-ce de l’amour ou est-ce de l’amitié ? Salman invite Tina Datta, Nimrit Kaur Ahluwalia, Sajid Khan et Abdu Rozik à partager leurs idées à ce sujet. La plupart d’entre eux ont dit que Sumbul avait un faible pour Shalin. Salman propulse les canons des bombes de vérité sur Shalin, qui sait apparemment tout, de l’apport en protéines approprié à la physiothérapie, mais ne voit pas qu’un adolescent Sumbul a des sentiments pour lui.

Réputée pour son ingérence dans les muddas, Priyanka Chahar Choudhary est interrogée sur sa participation au combat Shalin vs MC Stan par Salman. L’hôte expose son hypocrisie en soulignant qu’elle n’a pas dit un mot contre (sa meilleure amie de l’époque) Archana Gautam lorsqu’elle s’est livrée à la violence. Il a également averti Ankit Gupta de ne pas soutenir aveuglément Priyanka dans ses efforts pour paraître juste.