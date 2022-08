Salman Khan contre Shah Rukh Khan : la tendance “Jetez SRK au Pakistan” prend le dessus sur Twitter après que les salmaniques ont demandé “Nous ne voulons pas de SRK dans Tiger 3”

Shah Rukh Khan est à la mode depuis le matin depuis que les fans ont demandé à le voir dans Salman Khan Tiger 3 après une apparition à Laal Singh Chaddha. L’acteur superstar sera vu en train de faire une apparition dans le film Tiger 3 d’un ami Salman et alors que la nouvelle se répand comme une traînée de poudre sur Internet, les fans de Salman Khan ont fortement critiqué la nouvelle et exigé de jeter l’acteur au Pakistan car ils ne veulent pas le voir dans Tiger 3 et prétendant qu’il n’a pas de chance dans les films. Alors que les anciennes images de l’acteur ont fait surface en ligne, on le voit analyser les artistes pakistanais et plus encore. Et cela amène l’acteur à de nombreuses critiques, laissant ses fans sans aucune idée de la raison de la haine.

Jetez un oeil aux commentaires haineux pour SRK sur Twitter

Le plus grand traître, la personne la plus incertaine, PR Made Star, Over Actor et un menteur. Ces phrases justifient pleinement la personne #ShahRukhKhan est vraiment.pic.twitter.com/CLVFkZ2ssL BALU ?? #TIGER3 (@LegendIsBallu) 12 août 2022

Je soutiens cette tendance « THROW SRK TO PAKISTAN » avec la conductrice criminelle Salmna Khan et l’anti-nationaliste sanguinaire Amir Khan Sushant Bollywood Némésis Sœurs SSR en attente de justice#BoycottLalSinghChaddha#BoycottbollywoodComplètement pic.twitter.com/A7qUC4bLxY (@dip0904) 12 août 2022

La fan-war modérée est une chose différente, mais si vous pensez utiliser une balise contre #Salman Khan & Salmaniacs vous épargneront ?! Lol nous ferons en sorte de LANCER SRK AU PAKISTAN#WeDontWantSRKInTiger3 pic.twitter.com/LplIISXW6S Fatima Khan (@fatima_khan0786) 12 août 2022

Au milieu de cette haine pour SRK, Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan a également été traîné et de nombreuses affirmations sur Twitter qu’il est souvent vu se moquer de l’hindouisme dans ses films et cela devient totalement bizarre à comprendre pour un profane.

#Aamir Khan À l’heure actuelle.. SASTI RAAN SHAHRUKH KHAN LANCER SRK AU PAKISTAN pic.twitter.com/CJ9Y84cpWB Pulkit Sharma (@Being_Pulkit) 11 août 2022

Tout en parlant de Shah Rukh Khan, de Salman Khan et d’Aamir Khan, ils ont tissé des liens solides au fil des ans et ont souvent montré leur soutien en faisant des camées dans leurs films. Comme Salman Kahn, on le verra faire une apparition spéciale dans Pathaan, SRK dans Tiger 3 et Laal Singh Chaddha.