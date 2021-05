Salman Khan confirme que sa soeur Arpita Khan Sharma a été testée COVID positive, était «  asymptomatique  »

La superstar Salman Kham, qui se prépare pour la sortie de son film très attendu « Radhe: Your Most Wanted Bhai », a révélé lors d’une table ronde de journalistes lundi que sa sœur Arpita Khan Sharma avait été testée positive pour le nouveau coronavirus.

Il a dit qu’elle était positive au COVID mais ne présentait aucun symptôme. Salman a ajouté qu’elle était sur la voie du rétablissement et qu’elle se portait bien à l’heure actuelle.

Au cours de l’interaction, Salman a également révélé que si ses deux parents – Salim et Salma Khan – ont reçu les deux doses de vaccination, il doit faire le deuxième vaccin. Il a également exhorté les citoyens à se faire vacciner et à prendre les précautions nécessaires et à rester en sécurité tout en ajoutant que la deuxième vague de COVID est « très dangereuse ».

La sœur de Salman, Arpita Khan, 31 ans, a épousé Ayush Sharma en 2014, qui a ensuite fait ses débuts en tant qu’acteur avec le film 2018 « Loveyatri ». Ayush sera ensuite vu dans le starter de Salman Khan ‘Antim: The Final Truth.

Pendant ce temps, du redémarrage de son camion de restauration « Being Haangryy » au milieu de la deuxième vague de COVID-19, fournissant une aide monétaire aux salariés quotidiens de l’industrie cinématographique à la promesse de donner les revenus de son prochain film « Radhe » pour le travail de secours COVID, Salman Khan déploie des efforts constants pour se manifester et aider ceux qui en ont besoin en cette heure de crise.

Dans le même ordre d’idées, trois jours avant la sortie du film, les créateurs de «Radhe: Your Most Wanted Bhai» ont publié une autre chanson, «Zoom Zoom» lundi.

«Zoom Zoom» est un numéro de danse romantique avec du plaisir imprégné. La chanson a des rythmes groovy remarquables et affiche la chimie légère de Salman et Disha tout au long de la chanson. La chanson est une sorte de prologue sur ce que nous verrons dans le film en ce qui concerne le quotient de chimie entre Salman et Disha, le couple romantique à l’écran est concerné.

La musique de la chanson a été composée par Sajid Wajid, et les paroles sont de Kunaal Verma. Ash King et Iulia Vantur lui ont donné le chant. César Gonsalves a chorégraphié la chanson.

Aux côtés de Salman Khan, Radhe interprète également Disha Patani, Randeep Hooda et Jackie Shroff dans des rôles clés. Le film est présenté par Salman Khan films en association avec ZEE Studios, produit par Salma Khan, Sohail Khan et Reel Life Production Pvt. limité. Le film sortira dans plus de 40 pays, y compris une sortie en salles sur les principaux marchés étrangers le 13 mai 2021, à l’occasion de l’Aïd. Le film sera disponible sur ZEE5 avec le service de paiement à la carte de ZEE ZEEPlex sur la plate-forme Zee5 OTT et tous les principaux opérateurs DTH.