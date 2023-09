Salman Khan confirme le thème de Jodi avec Taskmaster dans une nouvelle promo, l’émission sera diffusée en première à cette date

La nouvelle promo de Bigg Boss 17 a enfin révélé le thème de la série avec la date de première.

Bigg Boss 17 : Une nouvelle promo de Bigg Boss 17 a été publiée et a confirmé la date de première et le thème de la série. Dans la nouvelle promo, Salman Khan, déguisé en chanteur Qawali, a raconté le thème du spectacle. Dans la narration, il est accompagné du showrunner Bigg Boss lui-même. Bigg Boss et Salman ont confirmé que la saison comportera des jodis (duos).

Salman Khan dit : « Kya batao Bigg Boss ke dil ka hall. Kone-kone mein hai dilwalo ke liye luxueux mahul. » Bigg Boss le rejoint et dit: « Dunga unhe ek minar, kuch honge simple mehmaan préféré. » Salman poursuit : « Lekin usse phele, Bigg Boss lenge Ishq ke kade imtihaan aur manchanege bawaal. » Enfin, Bigg Boss dit : « Ouais, jeu nahi hoga sabke liye pareil. » La 17e saison de Bigg Boss sera diffusée sur Colors à partir du 15 octobre.

Colors a mis en ligne la promo sur Instagram avec la légende : « Na jaane dene honge ishq ke kitne imtehaan, taaki bann paaye Bigg Boss ke khaas mehmaan. »

Voici la promo





Dès que la promo a été partagée, elle est devenue virale et plusieurs internautes ont commenté. Un internaute a écrit : « Le casting hai iss barrrr Ne vous inquiétez pas ne sortira pas. » Un autre internaute a écrit : « BB ott khatam hone ke baad mai tadap gayi thi bb dekhne ko ab ye dekh meri khushi ka to thikana hi nahi raha. » Il y a quelques mois, la deuxième saison de la version OTT de Bigg Boss a été créée et elle a été remportée par la star des médias sociaux Elvish Yadav. De l’autre côté, le rappeur Elvish Yadav a remporté le Bigg Boss 16.

Récemment, Elvish est apparu dans l’émission de discussion de Shehnaaz Gill, Desi Vibes avec Shehnaaz Gill. Au cours de l’interaction, Shehnaaz a remarqué qu’Elfique portait deux téléphones portables. Shehnaaz a demandé à Elvish quand achèterait-il le troisième téléphone. Elvish lui a répondu en disant qu’il possédait trois téléphones. Shehnaaz lui a immédiatement demandé : « Chautha wala kab le rahe ho (quand achètes-tu le quatrième) ? À cela, Elfique a donné une réponse qui a réellement stupéfié Shehnaaz. Elvish a déclaré: « Chautha bhi lenge jab Bigg Boss vaale Rs 25 lakh bhej denge (j’achèterai aussi le quatrième, quand les créateurs de Bigg Boss m’enverront Rs 25 lakh). » Après avoir entendu l’elfique, Shehnaaz a dit : « Ye toh galat hai (C’est faux). » Bigg Boss 17 sera également diffusé sur Jio Cinema.