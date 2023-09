Salman Khan combat les armées et combat l’étiquette de traître dans le teaser explosif de Tiger 3, les fans disent « 1000 cr de chargement »

Les promotions de Salman Khan de Yash Raj Films et de Tiger 3, vedette de Katrina Kaif, ont commencé avec une vidéo promotionnelle intitulée Tiger Ka Message.

Le Tigre est arrivé. La campagne promotionnelle pour Tiger 3, de Salman Khan, de YRF Spy Universe, a débuté de manière solide mercredi avec une vidéo spéciale mettant en vedette la superstar. La vidéo – intitulée Tiger Ka Message – a vu Salman délivrer un message important aux fans.

La vidéo s’ouvre avec Salman – dans le rôle de Tigre – enregistrant un message destiné aux gens dans lequel il déplore qu’il n’ait rien obtenu pendant 20 ans au service de la nation. Il dit qu’il a été qualifié de traître, d’« ennemi numéro 1 » et que le peuple devra désormais se porter garant de lui. Ensuite, des aperçus du film sont montrés alors que Tiger combat plusieurs membres des forces armées dans divers contextes, utilisant des mitrailleuses et sautant des toits. En réaction à la vidéo promotionnelle, les fans ont surnommé le film « le prochain blockbuster ». En prédisant ses recettes au box-office, l’un d’entre eux a écrit : « Rs 1 000 crore de chargement ».

Le film voit Salman reprendre son rôle emblématique de super-espion Avinash ‘Tiger’ Rathore et devrait sortir ce Diwali. Depuis des semaines, j’étais impatient car il n’y avait eu aucune nouvelle concernant la promotion. Finalement, les réalisateurs du film, Yash Raj Films, ont choisi le 27 septembre – jour anniversaire de la naissance du fondateur de YRF, Yash Chopra – comme jour pour lancer les promotions de leur plus grand film à ce jour.

Tiger 3 met également en vedette Katrina Kaif et Emraan Hashmi avec Shah Rukh Khan dans une apparition, reprenant son rôle de Pathaan, réunissant ainsi les deux films de l’univers d’espionnage YRF. Tiger 3 devrait également avoir des liens avec War, la vedette de Hrithik Roshan qui fait également partie de l’ambitieux univers d’espionnage d’Aditya Chopra.

Alors que l’univers d’espionnage YRF a commencé canoniquement avec Ek Tha Tiger (2012), ce n’est qu’à Pathaan, sorti plus tôt cette année, que YRF a fusionné Tiger, War et Pathaan pour former un univers cinématographique cohérent. Tiger 3 est prêt à aller de l’avant. Le film, réalisé par Maneesh Sharma, devrait sortir en salles à Diwali.