Salman Khan atteint de la dengue, Karan Johar le remplace pour l’épisode ka vaar du week-end

L’émission de téléréalité controversée Bigg Boss 16 est actuellement diffusée sur Colors TV avec Salman Khan de retour en tant qu’animateur de l’émission pour la treizième fois animant les épisodes du week-end ka vaar dans lesquels l’acteur de Tiger 3 enseigne aux candidats leur comportement et expulse celui qui obtient le moins de votes du public.

Depuis Bigg Boss 4, la première saison animée par Salman Khan, la superstar anime les épisodes spéciaux du week-end le samedi et le dimanche. Cependant, cette année, l’acteur du sultan a organisé la même chose vendredi et samedi. Cependant, Salman n’a pas été vu dans l’épisode de vendredi hier soir et n’animera pas non plus l’épisode de samedi car il est atteint de la dengue.

Karan Johar le remplacera en tant qu’animateur de l’émission pour l’épisode Saturday Weekend Ka Vaar, comme le révèle le clip partagé par Colors TV sur leur pseudo Instagram, qui est sous-titré, “Archana aur Gori ke hêtre hui takraar par uthaaye Karan Johar ne sawaal. Ab iss weekend kya hoga inka haal?”.





L’année dernière, le cinéaste Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani a accueilli la première saison de Bigg Boss OTT, la version uniquement numérique de Bigg Boss qui n’a été diffusée que sur Voot et n’a pas été diffusée sur Colors TV. Nishant Bhat, Shamita Shetty et Pratik Sehjpal sont entrés dans la maison principale depuis Bigg Boss OTT. La deuxième saison était censée être diffusée avant la nouvelle saison de Bigg Boss 16, mais elle aurait été annulée par les fabricants car la première saison n’a pas bien fonctionné, conformément à leurs attentes.

Bigg Boss 16 présente des célébrités populaires, à savoir Sajid Khan, Abdu Rozik, Tina Datta, MC Stan, Archana Gautam, Shalin Bhanot, Soundarya Sharma, Ankit Gupta, Priyanka Chahar Choudhary, Nimrit Kur Ahluwalia, Ankit Gupta, Gautam Singh Vig, Shiv Thakare, Sumbul Touqeer Khan, Manya Singh et Gori Nagori. Sreejita De est la seule à avoir été expulsée de la série jusqu’à présent.