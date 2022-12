Salman Khan attaque sournoisement Vicky Kaushal pour avoir “emporté” Katrina Kaif, ce dernier réagit

Grand Patron 16: L’épisode Weekend Ka Vaar de vendredi a été témoin de deux activités promotionnelles. Les stars de Govinda Naam Mera (Vicky Kaushal et Kiara Advani) et Cirkus (Ranveer Singh et Rohit Shetty) sont apparues dans l’émission. Avant que Ranveer et Rohit ne prennent le contrôle de la scène, Vicky et Kiara ont pris d’assaut la maison BB avec leur activité.

Après l’activité, les stars ont rejoint l’hôte Salman Khan et ils se sont amusés à plaisanter. Comme nous le savons tous, Vicky est mariée à l’ex-petite amie de Khan, Katrina Kaif. Donc, c’était intéressant de voir comment Salman et Vicky se sont bien gélifiés, et il n’y a pas eu de moment d’embarras. Cependant, Salman a mentionné Katrina indirectement et de manière sournoise. Au cours de l’interaction, Vicky se transforme en Radio Jockey et demande à l’animateur : “Est-ce qu’une fille a utilisé une ligne de ramassage sur vous ? Et si oui, quelle est la pire ligne de ramassage que vous ayez entendue ?” Salman a donné une réponse énigmatique : “Pick up ka toh pata nahi lekin ladki ne drop zaroor kiya hai mujhe.” Vicky, Salman et Kiara ont éclaté de rire, puis Khan a ajouté : “Eh bien, pour être honnête, je ne me souviens d’aucun telle ligne de ramassage.”

Plus tard, Salman a donné des situations à Vicky et Kiara et leur a demandé de jouer dessus. Dans l’une des situations, Vicky et Kiara dansent sur une chanson romantique, et il est attrapé par sa femme. Alors que Vicky et Kiara montrent leurs mouvements de danse sur la chanson Kurta Phaad Ke, Salman Khan est intervenu et a retiré la femme imaginaire de leur situation. Le trio a bien ri et Vicky a embrassé Salman.