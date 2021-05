Salman Khan arrange 500 concentrateurs d’oxygène pour les patients COVID-19 | Nouvelles des gens

New Delhi: L’Inde est aux prises avec la deuxième vague meurtrière du COVID-19, qui a causé une grande misère à des millions de personnes et surchargé l’infrastructure médicale du pays. Avec de nombreux appels SOS dans toute l’Inde par des citoyens ordinaires demandant des lits d’hôpital, des bouteilles d’oxygène et des médicaments COVID au milieu d’une grave pénurie, diverses célébrités de Bollywood ont tenté de contribuer à la lutte de l’Inde contre la pandémie.

Alors que de nombreuses célébrités partagent des informations vérifiées sur leurs poignées de médias sociaux, de nombreuses autres ont fait un don d’argent et lancé des collectes de fonds. L’acteur Salman Khan, connu pour son travail philanthropique, s’est rendu sur son Instagram pour partager qu’il avait organisé avec les politiciens Baba Siddique et Zeeshan Siddique 500 concentrateurs d’oxygène pour les patients COVID-19.

«Notre premier lot de 500 concentrateurs d’oxygène est arrivé à Bombay. Les patients positifs à Covid qui ont besoin de ces concentrateurs d’oxygène pour une situation d’urgence peuvent nous appeler au 8451869785. Ou vous pouvez m’identifier / me DM. Nous donnerons ces concentrateurs gratuitement, veuillez les retourner une fois qu’ils auront fini de les utiliser », lit-on dans le message de l’acteur.

De nombreux fans se sont rendus dans la section des commentaires pour applaudir ‘bhaijaan’ pour sa contribution réfléchie. « Excellent travail monsieur je t’aime », a écrit l’un, tandis qu’un autre a écrit, « Hit or floop u reste super-héros de Bollywood et de l’Inde ».

Sur le plan du travail, Salman Khan a sorti son dernier film « Radhe: Your Most Wanted Bhai » le 13 mai sur ZEE5 avec le service de pay-per-view de ZEE ZEEPlex à Rs 249 (par vue) et sur tous les principaux opérateurs DTH.

Le film est réalisé par Prabhudeva et met également en vedette les acteurs Disha Patani, Jackie Shroff et Randeep Hooda.