Salman Khan arbore les cheveux longs alors qu’il commence à tourner à Leh Ladakh, la photo devient virale

L’acteur de Bollywood, Salman Khan, a publié vendredi une photo sur ses réseaux sociaux dans laquelle il affiche ses longs cheveux lors des tournages de son prochain projet à Leh Ladakh.

S’adressant à Instagram, l’acteur du sultan a partagé la photo qu’il a sous-titrée, “Leh.. Ladakh …”

Sur la photo, on pouvait voir Salman posant le dos à l’objectif de la caméra avec les cheveux longs, avec une moto noire debout derrière lui. Récemment, Salman et l’acteur Pooja Hegde se sont rendus au Ladakh pour tourner le prochain programme de leur prochain film d’animation familiale Kabhi Eid Kabhi Diwali.





Pooja, d’autre part, a également partagé une vidéo sur les histoires Instagram de la station de montagne. Plus tôt, l’acteur de Bajrangi Bhaijaan a partagé son look aux cheveux longs de Kabhi Eid Kabhi Diwali, lorsqu’il a commencé à tourner pour le projet à gros budget. Produit par Sajid Nadiadwala, le film met également en vedette Zaheer Iqbal, Shehnaaz Gill et l’acteur sudiste Venkatesh Daggubati.

Le beau-frère de Salman, Aayush Sharma, faisait également partie du film. Cependant, il aurait quitté le projet pour des raisons inconnues. Outre Kabhi Eid Kabhi Diwali, l’acteur de Wanted sera également vu dans le prochain thriller d’action de Yash Raj Film Tiger 3 aux côtés de Katrina Kaif. Le film devrait sortir en salles le 21 avril 2023. Il a été supposé que l’acteur Emraan Hashmi jouera un rôle négatif face à Salman dans le troisième volet du film. Les fabricants n’ont pas encore fait d’annonce officielle.

Apparemment, Salman aura un rôle d’invité spécial dans le prochain film à suspense de Shah Rukh Khan, Pathaan. On le verra également dans le prochain film Kick 2 de Sajid Nadiadwala aux côtés de Jacqueline Fernandez.