Salman Khan, Arbaaz Khan et la famille se réunissent pour célébrer le 87e anniversaire de Salim Khan avec un délicieux déjeuner

L’acteur et producteur de Bollywood, Arbaaz Khan, a partagé jeudi quelques aperçus des célébrations du 87e anniversaire de son père Salim Khan. S’adressant à Instagram, Arbaaz a partagé les photos qu’il a sous-titrées, “Joyeux anniversaire papa”.

Sur la photo de famille, Salim Khan pouvait être vu assis à une table à manger avec de nombreuses spécialités sur la table et les membres de sa famille Salman Khan, Arbaaz, Sohail, Alvira Agnihotri, Salma Khan, Helen et Arpita Khan pouvaient être vus debout derrière lui. On pouvait voir l’acteur de Tiger enfiler un t-shirt et une casquette et tenir la fille d’Arpita dans le dos.

Voici le poste







Dans les deuxième et troisième images, Arbaaz peut être vu posant avec l’écrivain vétéran sur un canapé. Peu de temps après qu’Arbaaz ait partagé les messages, les fans et les amis ont inondé la section des commentaires de cœurs rouges et de souhaits d’anniversaire pour Salim Khan. Raveena Tandon a commenté : “Veuillez lui souhaiter en notre nom !! Raveena et Anil.” Karisma Kapoor a écrit : “Joyeux anniversaire Salim oncle”, “Je vous souhaite un très joyeux anniversaire et une bonne santé Salim oncle”, a commenté un fan. Un autre fan a écrit : “Le plus joyeux anniversaire à la légende… je lui souhaite une bonne santé et une vie heureuse avec son humour contagieux intact.” Le scénariste bollywoodien Salim Khan a écrit une série de classiques cultes en collaboration avec Javed Akhtar.

Célèbre sous le nom de Salim-Javed, le duo a scénarisé de nombreux films acceptés commercialement et par la critique comme Yaadon Ki Baaraat, Zanjeer, Deewaar, Trishul, Kaala Patthar, Dostana, Seeta Aur Geeta, Sholay, Mr India, Don et bien d’autres. Arbaaz Khan a récemment été vu dans la série Tanaav aux côtés de Manav Vij diffusée exclusivement sur Sony Liv.

Dans le contexte idyllique du Cachemire en 2017, Tanaav était un thriller fictif tournant autour d’une unité spéciale, de leur bravoure et de leur courage. Plongeant dans le drame humain derrière les idéologies, traitant d’émotions complexes et de personnages imparfaits, qui partagent tous les mêmes sentiments d’amour, de perte, de trahison et de vengeance, le spectacle est un drame d’action socio-politique avec la famille en son cœur.