Salman Khan affiche son nouveau look chauve dans une vidéo virale, les internautes disent que « bhai fait la promotion de Jawan »

Salman Khan a montré son nouveau look chauve le dimanche 20 août lorsqu’il a été repéré par des paparazzi devant le célèbre restaurant Bastian à Mumbai. L’acteur a été vu dans une tenue entièrement noire avec son bracelet de marque et était entouré de ses gardes de sécurité.

La vidéo et les photos ont été partagées par le célèbre paparazzo Viral Bhayani sur son compte Instagram et sont devenues virales. Les internautes ont partagé leurs réactions amusantes dans la section des commentaires. Alors que l’un d’eux a dit: « Bhai fait la promotion de Jawan », un autre a ajouté: « C’est le look emblématique de Tere Naam de 2003. Chargement de Tere Naam 2? ».

« Nous sommes de retour dans l’ancien cinéma classique avec ce look charismatique et le charisme masculin fougueux de Sultan of Hearts Salman Khan », lit un autre commentaire. Certains utilisateurs ont également supposé que l’acteur de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan avait récemment subi une greffe de cheveux et qu’il est donc vu dans ce look.









Pendant ce temps, sur le front du travail, Salman Khan sera vu ensuite sur grand écran dans Tiger 3, le troisième volet de la franchise de thriller d’espionnage. Prévu pour sortir sur Diwali en novembre, le prochain acteur est le cinquième film de l’univers YRF Spy après Ek Tha Tiger, Tiger Zinda Hai, War et Pathaan.

Tiger 3 verra également Katrina Kaif reprendre son rôle d’agent de l’ISI Zoya Humaimi et mettra également en vedette Shah Rukh Khan dans un camée explosif dans son avatar Pathaan. Bien que cela n’ait pas été confirmé par les réalisateurs, Emraan Hashmi joue le principal antagoniste du film, qui se déroulerait au Pakistan.

Le thriller d’espionnage sera réalisé par Maneesh Sharma et produit par Aditya Chopra. Les deux précédents films Tiger, Ek Tha Tiger et Tiger Zinda Hai, ont été respectivement dirigés par Kabir Khan et Ali Abbas Zafar. Maneesh revient à la direction après sept ans alors qu’il dirigeait pour la dernière fois le drame à suspense de Shah Rukh Khan Fan en 2016.

