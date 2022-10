Salman Khan affiche ses abdos de planche à laver, les fans disent “c’est une icône”

Salman Khan, l’animateur de Bigg Boss 16, a choqué les téléspectateurs en affichant ses abdominaux sur scène. On peut voir Salman déboutonner sa chemise dans une promo que les créateurs de l’émission ont partagée.

Les fans ont félicité l’acteur dans la section des commentaires de la promo.

L’un a écrit “c’est une icône”, un autre a écrit “aujourd’hui est un grand jour”.









Sreejita De a été éliminé de Bigg Boss après avoir reçu le moins de votes des téléspectateurs. Le public a choisi de sauver MC Stan, Shalin Bhanot, Tina Datta et Gori Nagori plutôt que Sreejita malgré le fait que Sreejita ait également été nominé.

Shanivaar Ka Vaar a commencé avec Salman affrontant Sumbul. L’actrice s’est effondrée lorsque Shalin et Tina ont été accusées par le père de la star d’Imlie d’avoir “utilisé” Touqeer pour leur jeu. Shalin et Tina ont mis Sumbul mal à l’aise en se trouvant des excuses.

Plus tard, Salman a lancé une tâche parmi les colocataires pour choisir entre Priyanka Chahar Choudhary et Nimrit Kaur Ahluwalia comme la personne la plus « authentique » de la maison. Avec les votes majoritaires de neuf personnes, Priyanka a remporté le titre de personne la plus juste et la plus authentique de la maison.