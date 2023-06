Salman Khan admet avoir été violent avec Katrina Kaif devant la caméra : dit : « Inko pad jaati thi » ; l’actrice a l’air extrêmement maladroite

Salman Khan, qui a avoué n’avoir pas eu de chance en amour, a souvent été accusé d’avoir été agressif avec ses copines dans le passé. De Somy Ali à Aishwarya Rai, il a parlé de son comportement violent tout en s’abstenant de le commenter, et maintenant cette vieille vidéo de la star de Tiger 3 devient virale où on le voit assis avec Katrina Kaif pour une interview et accusant ouvertement Kat d’avoir été violent avec elle dans une interview devant la caméra. La superstar est vue en train de parler à l’ancre, où il explique comment il guide Katrina alors qu’elle est nouvelle dans l’industrie et admet même être violente quand il dit, Inko padh jaati hai. Les internautes sont stupéfaits par cette vidéo, et ils critiquent l’acteur pour avoir parlé de manière flagrante de cette manière.

Dans la vidéo, Salman dit: « Créativité pe hamesha jhagda hota hai kyuki ye baad me aayi hai, je suis ici depuis très longtemps. Kabhi kabhi, je pense que tu es plus intelligent banti thi à inko pad jaati thi. Aur phir jab tu corriges hoti thi tab bolte the wah you correct hain. Jahaan sahi hai sahi hai, Jahaan galat hai galat hai. Alors que vous pouvez voir Katrina Kaif donner une réaction extrêmement maladroite à l’ancre lorsqu’il répète la ligne pad jaati thi de Salman Khan, les utilisateurs de Reddit sont extrêmement surpris par cette attitude de l’acteur et l’insultent.

Regardez la vidéo de l’admission ouverte de Salman Khan d’être violent avec Katrina Kaif qui laisse les fans stupéfaits et comment.

Se rappelant qu’Aishwarya lui avait dit une fois à propos de Salman Khan qu’ils s’étaient séparés parce que la superstar était abusive, dans l’une de ses interviews avec TOI, l’actrice de Ponniyin Selvan a déclaré : « SSalman et moi avons rompu en mars dernier, mais il n’est pas capable de accepter. Après notre rupture, il m’appelait et parlait de détritus. Il me soupçonnait également d’avoir des liaisons avec mes co-stars. J’étais lié à tout le monde, d’Abhishek Bachchan à Shah Rukh Khan. Il y avait des moments quand Salman est devenu physique avec moi, heureusement sans laisser de traces. Et j’allais travailler comme si de rien n’était.

Katrina Kaif est toujours amie avec Salman Khan, et elle sera vue à ses côtés dans Tiger 3. Les internautes sont stupéfaits que, malgré le comportement chahuteur, comment Kat peut-elle être amie avec SK ? Aujourd’hui, l’actrice est heureusement mariée à la star de Bollywood Vicky Kaushal.