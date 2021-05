Salman Khan admet avoir «  embrassé  » Disha Patani à travers une cassette, dit qu’il a le même âge qu’elle dans «  Radhe  »

La chimie de Salman Khan et Disha Patani dans la bande-annonce de Radhe: votre bhai le plus recherché et ‘Seeti Maar«La chanson est devenue le sujet de conversation de la ville instantanément. C’est leur deuxième sortie ensemble après la sortie de 2019 Bharat. Dans la vidéo de tournage «Dans le monde de Radhe», Salman et Disha se font des louanges. De plus, Salman, qui a près de 30 ans de son aîné, raconte qu’il a l’air de son âge dans le film.

Dans la vidéo, Salman dit: « Kamaal ka kaam kiya unhone. Badi khoobsurat lag rahi hain. Hum-umar lage hain hum dono. Nahi, woh meri umar ki nahi, principal unki umar ka laga hoon (Elle a fait un travail formidable dans le film. Elle était très belle. Nous avons l’air d’avoir le même âge aussi. Non, elle n’avait pas l’air de mon âge, je ressemblais au sien). «

En parlant de la « scène de baiser » entre Disha et lui, Salman a confirmé qu’il y avait une cassette sur sa bouche. Il déclare, « Lekin est l’image mein ek kiss zaroor hai. Disha ke saath nahi hai. Tape par hai kiss, tape par (Il y a un baiser dans ce film. Ce n’est pas avec Disha mais avec une cassette). «

Plus tôt lors des promotions de Bharat, Disha, en parlant à Mid Day, a révélé qu’elle ne savait pas si elle aurait à nouveau la chance de travailler avec Salman. L’acteur de Malang a déclaré: « J’ai une direction et je dois discuter des rôles avec eux. Mais, le fait que j’aimais tellement ce rôle que je devais le faire. De plus, je ne sais pas si j’en ai jamais l’occasion. de travailler à nouveau avec Salman monsieur, donc, je savais que je devais le faire. «