Salman Khan accueille “Boxer bhai” Vijender Singh à bord, la photo devient virale

La vedette de Salman Khan, Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, vient de grossir et avec un méga “coup de poing” de divertissement, alors que le champion de boxe Vijender Singh a rejoint le casting vedette du film. L’acteur-producteur Khan a accueilli le champion olympique Singh dans son monde avec une photo et a confirmé l’ajout de Vijender à l’artiste à venir.

Sur la photo, Vijender est vu avec le casting principal, Salman, Siddharth Nigam, Raghav Juyal et Jassie Gill. Le champion a l’air méconnaissable dans un look plus méchant et sérieux, vêtu d’une chemise noire, d’une cravate assortie et d’un pantalon gris. Les hommes ont réservé un accueil parfait au boxeur alors qu’ils posaient tous le poing levé. Salman a même souhaité l’anniversaire du sportif et a écrit : “Joyeux anniversaire hamare boxeur bhai @singhvijender .. bienvenue à bord #KisiKaBhaiKisiKiJaan… @jassie.gill @thesiddharthnigam @raghavjuyal.”

Plus tôt ce mois-ci, Salman Khan a confirmé que son prochain film Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, qui était auparavant prévu pour la dernière semaine de décembre 2022, est maintenant repoussé à l’Aïd 2023. Plus tôt samedi, Yash Raj Films a annoncé que le film tant attendu de Khan Tiger 3 a également été reporté de l’Aïd 2023 à Diwali 2023.

Avec le report de KKBKKJ, Salman a donné une fenêtre ouverte au prochain artiste familial de Rohit Shetty, Cirkus. La vedette de Ranveer Singh et Pooja Hegde devrait sortir la semaine de Noël, le 23 décembre. Avec le dernier développement, Cirkus bénéficiera d’une course gratuite au box-office. Salman a annoncé cette nouvelle avec une nouvelle photo de son prochain artiste et a même salué le réalisateur de Shetty en disant: “Tiger3 maintenant sur Diwali 2023 n Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan sur Eid 2023. Célébrons Eid, Diwali avec #KBKJ et #Tiger3. Et ce Noël avec #Cirkus.”

L’acteur multi-stars comprend également Pooja Hegde, Shehnaaz Gill, Palak Tiwari et Venkatesh dans des rôles de premier plan.