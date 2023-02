Salman Khan-Abdu Rozik groove à OO Jaane Jaana, les fans disent “si mignons”

Mercredi, la célébrité de Bigg Boss 16, Abdu Rozik, a publié une vidéo avec Salman Khan dans laquelle on peut les voir en train de groover sur OO Jaane Jaana. Dans le clip, Salman Khan peut être vu en train de soulever Abdu Rozik dans ses bras.

Partageant la vidéo, Abdu Rozik a écrit: “O oh jane jana! Bhaijaan et Chota Bhaijaan. Les internautes ont réagi au clip, l’un d’eux a écrit : “Abdu ka carrier ban gya”. Le second a dit : « Wahhh chota bhaijann x bada bhaijaan. Le troisième a dit, “vrai salman khan hors de la caméra.” Le quatrième a dit : « Super Chota bhaijaan. Le cinquième a dit : « Chota bhaijaan bada bhaijaan. Le sixième a dit : « Har kisi par nichawar nhi ​​hota hai bhai ».





Bien qu’Abdu soit né au Tadjikistan, il vit avec sa famille dans un luxueux bungalow à Dubaï. Lors de la conférence de presse, chez DNA, nous avons demandé à Abdu s’il y avait des candidats qu’il n’aimerait pas emmener chez lui à Dubaï, ce à quoi il a réfléchi un moment et a répondu : “Shalin (Bhanot) et Tina (Datta).”

Donnant la raison de ses choix, Abdu a poursuivi: “Ils sont faux. Un jour, ils se battent tous les deux, un autre jour, ils sont amis. Je ne comprends pas cela, trop déroutant”. Pendant le spectacle également, de nombreux autres candidats ont déclaré que Shalin et Tina simulaient leur romance pour avancer dans le spectacle.

Plus tôt en janvier, Abdu a été vu en train de poser devant la maison de Shah Rukh Khan, Mannat. Partageant la vidéo, Abdu Rozik a révélé qu’il rêvait de rencontrer Shah Rukh Khan. Partageant la vidéo, Abdu Rozik a écrit : « Mon dernier rêve à réaliser en Inde. Shah Rukh Khan vous attend mon frère. Abdu a été vu tenant une pancarte sur laquelle, « Je n’ai toujours pas réussi jusqu’à ce que je vous rencontre. Je t’aime Shah Rukh Khan. Tellement heureux d’être assis ici avec tous vos fans et d’attendre mon tour. Il ne reste qu’un rêve. Pathaan », a été écrit. Il disait plusieurs fois “Je t’aime Shah Rukh Khan”.

Pour les non-initiés, Abdu Rozik est l’un des concurrents les plus aimés de Bigg Boss. Il impressionnait tout le monde avec son cœur pur, il prenait soin de tout le monde à l’intérieur de la maison et était aimé de tous. Cependant, il a dû prendre une sortie volontaire en raison d’engagements antérieurs liés au travail.

