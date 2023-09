Salman Khan a trompé Sangeeta Bijlani et elle l’a pris en flagrant délit ; Somy Ali fait une révélation choquante sur la superstar

Salman Khan a récemment avoué qu’il avait dépassé l’âge du mariage, et depuis ce jour, les fans ont perdu tout espoir de voir la superstar se marier. Mais il fut un temps où Salman KhanLa carte de mariage de a été imprimée et il était prêt à se marier avec l’actrice de Bollywood Sangeeta Bijlanimais ils ont annulé leur mariage, et maintenant, après des années, le Tigre 3 l’ex-petite amie de l’acteur Somy Ali a fait une confession choquante dans sa dernière interview sur les raisons pour lesquelles le mariage de Salman et Sangeeta n’a pas eu lieu, et la raison en est que l’ancienne actrice a pris Salman Khan en flagrant délit alors qu’il la trompait avec Somy Ali.

Dans une interview avec India Today, Somy Ali aurait déclaré : « Les cartes de mariage ont été imprimées, mais Sangeeta a pris Salman en flagrant délit dans mon appartement. Ce que Salman a fait à Sangeeta, la même chose m’est arrivée. C’est ce qu’on appelle le karma ; quand j’ai grandi un peu, je l’ai compris. » Somy fait souvent la une des journaux en s’en prenant Salman Khan pour violence physique et bien d’autres raisons, mais l’acteur ne riposte jamais et ne prend aucune mesure à ce sujet. On se demande pourquoi il a gardé le silence face à ces accusations constantes de Somy.

Somy, dans la même interview, a admis qu’elle avait un énorme béguin pour Salman Khan et qu’elle était venue à Mumbai pour poursuivre une carrière d’actrice, et SK avait souvent l’habitude de la maltraiter sous prétexte de lui montrer de l’amour et de l’attention. Elle le qualifie de batteur de femmes et de sadique.

Il fut un temps où Aishwarya Rai Bachchan a même parlé de violence physique de la part Salman Khan dans leur relation, et la raison de leur séparation était la même. Cependant, Salman Khan a fermement rejeté les affirmations de l’actrice Ponniyin Selvan. Jusqu’à présent, ils ne sont pas en bons termes. En parlant de Sangeeta Bijlani, elle partage aujourd’hui de bons liens avec Salman Khan, et ils sont amis.