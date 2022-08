Salman Khan à Sunny Deol : les stars de Bollywood qui possèdent un permis d’armes à feu

Les célébrités de Bollywood sont toujours à l’honneur. Habituellement, ces stars aiment les choses luxueuses telles que les voitures, les vêtements et les maisons haut de gamme. Mais d’autres célébrités choisissent des choses inhabituelles plutôt que des articles de luxe. Nous parlons de certaines stars célèbres de Bollywood qui possèdent une arme à feu pour leur sécurité. Être célèbre devient parfois risqué pour ces stars car elles reçoivent de nombreuses menaces de mort. Récemment, Salman Khan a reçu une lettre de menace. Depuis, l’acteur fait l’actualité. Salman a ensuite demandé une licence d’arme pour se protéger et l’acteur possède maintenant une arme à feu. Outre Salman Khan, nous connaissons d’autres grandes célébrités de Bollywood qui possèdent un permis d’armes à feu. Regardez cette vidéo pour en savoir plus.

Écrit par Devisha Keshri