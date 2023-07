Salman Khan a réuni Abhishek Bachchan, Aishwarya Rai Bachchan; une vieille vidéo fait dire aux fans: ‘Sapna sach kar diya’ [Watch Video]

Salman Khan et Aishwarya Rai Bachchan ont eu une histoire d’amour tumultueuse au début des années 2000. La paire est un succès auprès des internautes jusqu’à ce jour. En fait, ces derniers temps, il y a eu une augmentation du nombre de bobines, de mèmes et d’éditions romantiques de Salman Khan et Aishwarya Rai Bachchan. De nombreux fans de l’actrice ont ouvertement appelé de tels expéditeurs sur des plateformes comme Reddit. L’actrice n’a jamais parlé de son passé et sa position respectueuse a été très appréciée. Même Salman Khan n’en a pas parlé. Mais il a été taquiné à plusieurs reprises par d’autres stars.

UNE ANCIENNE VIDÉO REVIENT

Une vieille vidéo est revenue sur le devant de la scène où l’on peut voir Salman Khan et Abhishek Bachchan dans un camion. C’est du film Dhaai Akshar Prem Ke. Aishwarya Rai Bachchan était la principale dame. La vidéo est apparue et les internautes s’amusent à la voir.

C’est une très vieille vidéo et de nombreux fans de Salman Khan l’ont vue pour la première fois. Certains ont dit qu’il y avait trop de réalité dans la vidéo. D’autres ont dit qu’il était étrange de voir Salman Khan tourner le volant lorsque l’on conduisait sur une route droite. Ils ont estimé qu’une fois qu’il deviendrait plus célèbre, ce serait un matériau de mème parfait. Le statut de célibataire de Salman Khan est une question de beaucoup de divertissement.

Les deux auraient commencé à se fréquenter lors de la réalisation de Hum Dil De Chuke Sanam. Ils étaient ensemble depuis près d’un an. Il a été dit que l’alcoolisme présumé et le tempérament court de Salman Khan ont créé d’immenses problèmes. Il a également dit être ouvertement possessif à propos de l’actrice. Le pire a été lorsqu’elle a accepté un prix avec une fracture, qui aurait été due à des violences domestiques. Aishwarya Rai Bachchan a nié la même chose.

Abhishek Bachchan et Aishwarya Rai Bachchan avaient fait quelques films mais c’est lors de la réalisation de Guru qu’ils ont ressenti une connexion particulière. Les deux se sont mariés et sont les parents d’Aaradhya. Sur le front du travail, Salman Khan a des biggies comme Tiger 3, Tiger Vs Pathaan et Prem Ki Shaadi alignés. Aishwarya Rai Bachchan a séduit tout le monde en tant que Nandini de Ponniyin Selvan.