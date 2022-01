Salman Khan a l’air super cool dans son nouveau single « Dance With Me », teaser

Salman Khan est de retour avec sa casquette de chanteur. L’acteur a sorti un teaser de son nouveau single « Dance With Me » et les fans en redemandent. Le teaser de 24 secondes donne un aperçu de Khan qui a l’air pimpant dans un costume trois pièces, enfilant ses bottes et marchant avec style en denim. La voix de Salman et la composition musicale de Sajid-Wajid font toujours mouche, et ‘Dance With Me’ semble être un autre gagnant. La chanson complète sortira demain.

Découvrez le teaser de « Danse avec moi »

La semaine dernière, Salman a pris d’assaut Internet avec son single « Main Chala ». Cette chanson d’amour a été chantée par Guru Randhawa-Iulia Vantur, et l’actrice Pragya Jaiswal a été présentée en face de Khan.

Découvrez ‘Main Chala’

Auparavant, Salman a prêté sa voix dans des films comme « Hero » pour la chanson « Main Hoon Hero Tera », dans « Kick » pour « Hangover », dans « Race 3 » pour « Selfish » et « I found love ». La voix de Khan est généralement touchée par les masses, à l’exception des chansons de « Race 3 ». L’acteur a un penchant pour le chant et il aime montrer son talent à plusieurs reprises. Alors qu’il animait « Bigg Boss 15 », il a jammé avec la sensation sri-lankaise sur YouTube Yohani. Elle a été vue rejoindre Salman sur scène et prendre possession du microphone dans les images. Elle a demandé à Salman de se joindre à elle pour chanter la chanson cinghalaise Manike Mage Hithe. L’acteur, d’un autre côté, n’a pas réussi à comprendre les paroles et a fini par créer ses propres paroles, qui incluaient une référence à feu Sridevi dans la chanson. Pour l’épisode Weekend Ka Vaar, Yohani portait un haut et un pantalon noirs avec une veste en jean bordée de fourrure, tandis que Salman évitait ses formalités au profit d’un kurta-pyjama.

Sur le plan du travail, Salman a été vu pour la dernière fois dans « Antim : la vérité finale », et il sera bientôt vu dans « Tiger 3 ».