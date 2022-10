Salman Khan a l’air pimpant dans son nouveau look, les fans l’appellent “Bollywood ka baap”

L’acteur de Bollywood, Salman Khan, a publié mercredi une nouvelle photo de son prochain film d’animation familiale, Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan.

S’adressant à Instagram, Salman a partagé la photo qu’il a sous-titrée, “Woh tha kisi ka bhai, yeh hai kisi ki jaan … #KisiKaBhaiKisiKiJaan.”





Sur la photo, Salman pouvait être vu dans un look pimpant, enfilant un costume noir, une chemise blanche et des lunettes de soleil noires. Peu de temps après que l’acteur de Sultan ait partagé son look, les fans ont inondé la section des commentaires d’émoticônes de cœur rouge et de feu. “Bollywood Ka baap”, a commenté un fan.

Un autre fan a écrit : “Wow Soooooo Handsome”. Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan est un artiste bourré d’action réalisé par Farhad Samji et mettant en vedette Salman Khan, Pooja Hegde et Venkatesh en tête avec un casting de Vast Pan Indian Ensemble qui sera annoncé prochainement. Il est produit par Salman Khan Films et promet d’avoir tous les éléments que l’on attend d’un film de Salman Khan – Action, Comédie, Drame, Romance et Emotions.

Lisez aussi: Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan: Salman Khan, Pooja Hegde, Shehnaaz Gill, Palak Tiwari – consultez la liste complète des acteurs

Lors de la promotion de GodFather avec Chiranjeevi à Mumbai, Salman a été interrogé sur l’implication de Ram Charan dans Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Selon le rapport de Pinkvilla, Salman a déclaré qu’il tournait le film avec Venkatesh à Hyderabad, et à ce moment-là, Ram leur a rendu visite sur le plateau et il a exprimé son souhait de partager l’écran avec eux. “Donc, nous tournions à Hyderabad, et Venky (Venkatesh) était là avec moi pendant le tournage. Il (Ram Charan) est venu me voir. Il a dit que je voulais faire ça. Il a dit que je voulais être avec toi et je veux d’être avec Venky dans le même cadre. Je pensais qu’il plaisantait. Je lui ai dit que nous en reparlerions demain.

Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan devrait sortir fin 2022. Apparemment, le film s’intitulait auparavant Kabhi Eid Kabhi Diwali mais les réalisateurs ont choisi de changer le titre. Pendant ce temps, l’acteur de Bajrangi Bhaijaan sera ensuite vu dans un thriller d’action Tiger 3 aux côtés de Katrina Kaif. Le film devrait sortir le 23 avril 2023. En dehors de cela, il a également Kick 2 avec Jacqueline Fernandez.