Salman Akhtar parle de sa rupture avec son frère aîné Javed Akhtar : « S’il veut me parler… » | Actualités du cinéma hindi

Frère cadet du scénariste vétéran Javed Akhtar, auteur-psychanalyste Salman Akhtara abordé le fossé entre lui et son frère aîné, tout en faisant la promotion de son livre Ghar Ka Bhediqui aborde les questions familiales et comprend un chapitre consacré à Javed. Il a révélé que même s’ils n’étaient plus en contact depuis des décennies, les deux frères restaient connectés intuitivement.

Malgré le livre contenant cinq poèmes de Javed, Salman n’a eu aucune communication personnelle avec lui depuis des années. Dans une interview avec The Lallantop, lorsqu’on lui a posé des questions sur cette apparente contradiction, Salman a ignoré l’ironie, expliquant : « J’écris sur Freud, je ne l’ai jamais rencontré, j’écris sur Donald Winnicott, le grand psychanalyste, je ne l’ai jamais rencontré, j’ai aussi écrit sur Faiz, mais je ne l’ai jamais rencontré. Donc, écrire sur lui (Javed), mais ne pas l’avoir rencontré n’est pas une contradiction à mon avis. Les deux choses sont possibles, non ?

Sur le thème de réconciliationa plaisanté Salman, « S’il veut me parler, c’est un bon choix parce que je suis une personne plutôt honnête. » Cependant, il n’a pas approfondi les raisons exactes de leur séparation, remarquant : « Il se passe beaucoup de choses, et ces choses ont des nuances, elles sont très complexes. Ce ne sont pas des questions qui peuvent être discutées de manière largement publique. C’est un homme très érudit, intelligent, à l’esprit vif et, dans de nombreux domaines, un très bon poète. C’est un homme intelligent et talentueux, cela ne fait aucun doute.

Bien que les frères ne soient pas en contact, Salman a souligné leur lien profond et intuitif. « Nous pouvons nous rencontrer ou ne pas nous rencontrer, mais nous sommes intuitivement très proches. Nous nous connaissons très bien. Il sait ce que je vais faire et penser, je sais quelle blague le fera rire. Nous avons cette connexion intuitive. Il existe des liens plus profonds que la langue et l’échange physique », a-t-il déclaré.

C’est la première fois que Salman Akhtar parle ouvertement de son éloignement de Javed, qui s’exprime davantage sur ses relations complexes, en particulier avec leur père.