Salma Paralluelo, une remplaçante de 19 ans, pousse l’Espagne en demi-finale avec un but historique

La sensation adolescente Salma Paralluelo a produit de la magie depuis le banc des remplaçants pour envoyer l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde féminine pour la toute première fois.

Paralleulo a marqué un brillant vainqueur en prolongation à Wellington, en Nouvelle-Zélande, pour guider son équipe contre les Pays-Bas, 2-1, dans le match le plus divertissant du tournoi jusqu’à présent. Sa frappe a marqué l’histoire – c’était la première fois qu’une joueuse adolescente marquait en prolongation depuis le début du tournoi en 1991.

La joueuse de 19 ans, qui joue dans son club de football pour Barcelone, a été présentée pour remplacer Alba Redondo après 71 minutes et n’a pas mis longtemps à avoir un impact.

C’est la tentative de centre de Paralluelo qui a frappé la défense néerlandaise Stefanie van der Gragt, préparant Mariona Caldentey pour donner l’avantage à son équipe depuis le point de penalty à la 81e minute.

Cependant, il y avait beaucoup plus de brassage dramatique.

Van der Gragt s’est rachetée de manière spectaculaire dans les arrêts de jeu, saisissant un égaliseur remarquable avec une frappe exceptionnelle du pied droit après avoir été jetée dans l’attaque dans un mouvement désespéré par l’entraîneur Andries Jonker.

C’était presque comme deux jeux différents. L’Espagne a été extrêmement dominante pendant le règlement, contrôlant la possession et créant des occasions répétées de marquer alors que le milieu de terrain était dirigé par Aïtana Bonmati ravages.

Esther Gonzalez pensait qu’elle avait mis l’Espagne en tête en première mi-temps uniquement pour que son effort soit exclu par le VAR, mais les Pays-Bas se sont sentis malmenés par le moment où Lineth Beerensteyn a été renversée dans la surface, un penalty a été accordé – mais a été annulé lors de la révision .

Une fois que van der Gragt a égalisé, l’Espagne ayant déjà fait des remplacements à l’esprit défensif pour essayer de protéger l’avance, le jeu a changé.

Les Pays-Bas, qui se sont battus pour une égalité 1-1 avec les États-Unis dans le groupe E plus tôt dans le tournoi, ont commencé à avancer en nombre, et Beerensteyn a eu pas moins de trois occasions nettes de placer le finaliste de 2019 en tête. .

Au final, le vainqueur est venu quelque peu contre le cours du jeu. Avec Bonmati remplacé plus tôt, l’Espagne a fait venir la superstar Alexia Putellas dans le temps supplémentaire, malgré ses problèmes de blessure persistants. C’est pourtant le jeune Paralluelo qui a porté le coup décisif.

Quelques secondes après qu’une chance de Beerensteyn soit partie mendier à l’autre bout, l’Espagne a rompu avec vitesse et intensité. Paralluelo est restée à ses côtés et a visé le but, coupant à l’intérieur et tirant le ballon devant le gardien de but Daphné van Domselaar avant de sprinter vers le drapeau du coin pour célébrer avec ses joyeux coéquipiers.

Et ainsi l’Espagne avance, semblant dangereuse, vulnérable et incroyablement imprévisible, tout cela en même temps.

