Salma Lakhani devra peut-être abattre l’acte de souveraineté de Danielle Smith

La lieutenante-gouverneure de l’Alberta affirme que ce n’est pas un fait accompli qu’elle approuverait automatiquement une proposition d’un candidat à la direction du Parti conservateur uni d’adopter un projet de loi visant à ignorer les lois fédérales et les décisions de justice.

Salma Lakhani dit qu’elle demanderait des conseils juridiques au besoin, mais dit qu’elle est tenue de veiller à ce que la Constitution soit respectée.

“Nous essaierons de traverser ce pont quand nous y arriverons, et nous obtiendrons les conseils appropriés dont nous avons besoin pour savoir si nous pouvons signer, si c’est contraire à notre Constitution”, a déclaré Lakhani jeudi à propos du projet de loi sur la souveraineté proposé par l’ancienne chef du parti Wildrose, Danielle Smith.

La signature de Lakhani est nécessaire pour que toute loi entre en vigueur. Elle a reconnu que certains considèrent son rôle comme purement cérémoniel et qu’elle devrait simplement signer tout projet de loi adopté par la législature et laisser les tribunaux gérer tout désaccord.

Elle a dit qu’elle ne voyait pas son rôle de cette façon.

“Nous sommes une monarchie constitutionnelle, et c’est là que nous gardons des freins et contrepoids”, a-t-elle déclaré.

« Je suis ce que j’appellerais un extincteur constitutionnel. Nous n’avons pas à l’utiliser beaucoup, mais parfois nous le faisons.

“Nous voulons faire ce qu’il faut pour notre peuple et pour notre Constitution.”

Lakhani a ajouté qu’il est essentiel que l’Alberta respecte l’État de droit, affirmant qu’elle a une expérience directe après qu’elle et d’autres personnes d’origine sud-asiatique ont été expulsées d’un Ouganda autoritaire.

“J’apprécie beaucoup l’état de droit. Je pense que nous devons le protéger et le respecter et nous devons également protéger la démocratie. Ce sont des cadeaux », a-t-elle déclaré.

Smith est perçu comme le favori parmi sept candidats en lice pour remplacer Jason Kenney en tant que chef du parti et premier ministre.

Le candidat Brian Jean s’est rendu sur Twitter pour répondre aux commentaires de Lakhani.

«Je suis extrêmement mal à l’aise avec le fait que le lieutenant-gouverneur devienne politique», a écrit Jean.

« Cela dit, le manque de clarté de Danielle Smith sur cette question provoque déjà une crise constitutionnelle. Pour mettre fin à cette controverse, Smith doit produire le texte de la loi sur la souveraineté avant que les membres de l’UCP ne votent.

L’acte est la politique de pièce maîtresse de Smith.

Elle a fait la une des journaux en juin alors que la campagne s’intensifiait, promettant d’adopter un projet de loi conçu pour ignorer les lois fédérales et les décisions de justice afin d’administrer un choc à un gouvernement fédéral « anarchique » qui sape l’économie de l’Alberta.

Cependant, les juristes ont qualifié cet acte d’illégal et de trahison de l’État de droit. D’autres politiciens sont intervenus pour le critiquer.

Smith a alors commencé à le décrire comme un symbole et une simple récitation de droits similaires à ceux exercés par le Québec.

Son équipe a répondu à Lakhani dans une déclaration d’une ligne : “Comme Danielle l’a dit à plusieurs reprises, elle travaillera en collaboration avec le caucus pour s’assurer que la loi sur la souveraineté est rédigée conformément à un langage et des principes constitutionnels solides.”

Kenney a qualifié la proposition de Smith de « folle » et le leader parlementaire du gouvernement, Jason Nixon, s’est demandé si un tel projet de loi pouvait être adopté sous la forme proposée par Smith.

La plupart des autres candidats à la course à la direction affirment que la loi est non seulement juridiquement douteuse, mais qu’elle verrait les entreprises et les investissements fuir une province frappée par la confusion quant aux règles qui s’appliquent à quel jour.

Smith a été mis au défi d’attendre les élections générales du printemps et de demander un mandat populaire pour la loi sur la souveraineté. Smith a refusé, affirmant qu’elle estime avoir suffisamment de soutien populaire pour le poursuivre.

La confusion au sujet de la loi était évidente plus tôt cette semaine lorsque Smith, au cours des deux heures d’un débat sur le leadership, a décrit son plan à plusieurs reprises comme un gourdin législatif et une réaffirmation des valeurs existantes.

“Cela (la loi sur la souveraineté) nous met dans un état d’esprit souverain”, a-t-elle déclaré.

Cela a ensuite incité le candidat Travis Toews à se tourner vers Smith et à demander : « De quelle loi de souveraineté parlez-vous aujourd’hui ?

“Celui qui chasse des dizaines de milliards de dollars de cette province, ou celui qui est complètement bénin (tout en) sur-promettant et sous-livrant?”



