Salma Hayek taquine les pas de danse de Channing Tatum dans “Magic Mike 3” Mopays.com

Les fans doivent s’attendre à de la grandeur Channing Tatum42 ans, au troisième Magic Mike film, selon sa co-star Salma Hayek55. L’actrice a dit Personnes que le prochain film de strip-teaseur masculin mettra en vedette un tour de danse de Channing qui ne ressemble à rien de ce que nous avons vu dans les deux premiers films. “Si vous pensiez qu’il pouvait danser [before], vous allez réaliser que vous n’avez rien vu », a expliqué Salma dans l’interview du 4 août. “Ses talents de danseur, il vient de s’améliorer.”

Salma remplacé Thandie Newton en tant que star féminine principale dans Magic Mike‘La dernière danse, qui a terminé le tournage. Dans son interview, Salma a révélé quelques détails juteux sur le film. « Écoutez, je ne vais pas me plaindre. En moyenne, je devais travailler avec 12 strip-teaseuses. Pas un, pas deux—12“, a-t-elle partagé. “C’était encore un travail difficile.”

De plus, Salma a évoqué son rôle passionnant dans le prochain Magic Mike film comme “l’histoire d’amour la plus forte, le personnage féminin le plus fort, du début à la fin. Quelle chance ai-je ?” Warner Bros. a confirmé en novembre 2021 que Magic Mike 3 était partant, Channing revenant aux côtés du réalisateur Steven Söderberg et écrivain Reid Caroline.

En février, Channing et Carolin ont dit Variété que le rôle féminin principal est crucial pour l’intrigue de cette suite. “Il s’agit vraiment d’une femme coincée dans un horrible spectacle de strip-tease comme un Chippendales et qui réalise ensuite : ‘Qu’est-ce que je fous ici ?’ ” a déclaré Caroline. «Et puis Magic Mike descend du plafond. Elle arrive à descendre dans le terrier du lapin et demande : « Qu’est-ce que je veux vraiment ? » ”

Channing, qui est de retour pour jouer le strip-teaseur Mike Lane, a également déclaré que le personnage de Salma est “vraiment fort, presque plus fort que Mike… nous n’avons jamais fait d’histoire d’amour traditionnelle, et ce n’est pas une histoire d’amour traditionnelle”.