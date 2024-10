Salma Hayek s’habille en noir pour son apparition dans « Jimmy Fallon »

Salma Hayek est apparue sur L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon portant une robe noire classique.

Selon BONJOUR Magazinele Éternels L’actrice a opté pour une mini-robe noire chic et des cuissardes en cuir noir.

L’actrice de 57 ans a ajouté un gros collier en chaîne en argent pour compléter l’ensemble.

Lors de son apparition au spectacle, la Sans sang L’actrice a ravi les fans en mettant en valeur sa personnalité enjouée.

La dernière apparition de Salma Hayek intervient après avoir admis avoir gagné son propre argent malgré son mariage avec un milliardaire

Elle a même présenté Jimmy de manière ludique à un invité inhabituel, un gros serpent enroulé autour de ses épaules, selon la publication.

Sa dernière apparition dans l’émission de célébrités intervient au milieu de ses récentes révélations franches sur la « pression » qu’elle s’exerce pour maintenir sa propre indépendance financière dans une interview avec Le Wall Street Journal.

«Je soutiens de nombreux aspects de ma vie et de moi-même. J’ai la pression de gagner une certaine somme d’argent, et j’aime ça », a déclaré l’actrice, ajoutant : « Et maintenant, j’ai décidé, je veux gagner plus. »

Ce n’est pas la première fois que Frida L’actrice a parlé de son indépendance.

Salma, qui a épousé Pinault en 2009, a révélé que le couple n’avait pas signé d’accord prénuptial, soulignant son engagement à maintenir son autosuffisance.