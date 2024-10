Salma Hayek ressent une « pression » pour gagner de l’argent malgré son mariage avec un milliardaire

Salma Hayek est une femme indépendante.

La star de « Frida » a parlé franchement de sa motivation à gagner son propre revenu malgré son mari La fortune familiale milliardaire de François-Henri Pinault.

« Je soutiens de nombreux aspects de ma vie et de moi-même », a déclaré l’actrice dans une interview avec le WSJ. Revue publié mardi.

« J’ai la pression de gagner une certaine somme d’argent et j’aime ça. Et maintenant, j’ai décidé, je veux en faire plus.

Salma Hayek a parlé au WSJ. Magazine sur ses finances et son mariage avec le milliardaire François-Henri Pinault dans une interview publiée mardi. Evan Agostini/Invision/AP

« Je soutiens de nombreux aspects de ma vie et de moi-même », a déclaré l’actrice de « Frida », tout en révélant qu’ils n’avaient pas de contrat de mariage. WWD via Getty Images

« J’ai la pression de gagner une certaine somme d’argent et j’aime ça. Et maintenant, j’ai décidé, je veux en faire plus », a ajouté la star d’origine mexicaine. WWD via Getty Images

Hayek, 58 ans, a en outre partagé qu’elle et son mari gardaient leurs finances « séparées » même s’il n’y avait « aucun accord prénuptial divisant les actifs ».

Elle a déclaré que l’homme d’affaires français de 62 ans admirait son éthique de travail.

« Je pense qu’il trouve ça plutôt sexy », a-t-elle déclaré.

La star de la « Maison Gucci » – qui partage sa fille Valentina, 17 ans, avec Pinault – a également révélé qu’elle envisageait plusieurs idées d’aventures avec l’adolescente.

Hayek a déclaré que son mari admirait son éthique de travail. PA

« Je pense qu’il trouve ça plutôt sexy », s’est-elle exclamée. FilImage

Selon le média, Hayek est née riche en raison de la position de son père en tant que cadre pétrolier, mais il a perdu sa fortune alors qu’elle avait la vingtaine.

L’actrice d’origine mexicaine a ensuite déménagé à Los Angeles et est finalement devenue le soutien de famille de sa famille restée au pays.

« C’est à ce moment-là que je suis devenue la meilleure version de moi-même », a-t-elle déclaré.

Après s’être marié avec Pinault – qui est PDG du groupe de vente au détail de luxe Kering – Hayek a rappelé que son entourage voulait toujours discuter d’argent.

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

La richesse n’est pas un concept étranger pour Hayek, dont le père était cadre dans le secteur pétrolier avant de perdre sa fortune alors qu’elle avait la vingtaine. Getty Images pour le Met Museum/Vogue

Hayek a également déclaré que les gens autour d’elle avaient toujours voulu lui parler d’argent après son mariage avec Pinault en 2009. Getty Images

« Pour moi, l’enthousiasme d’avoir beaucoup d’argent résidait dans le fait que je n’avais pas à penser à l’argent, et il s’est avéré que tout ce dont les gens voulaient me parler, c’était d’argent », a déclaré Hayek.

La star de « Eternals » a également remarqué que d’autres personnes riches voulaient se lier d’amitié avec elle simplement à cause de son compte bancaire.

« Des étrangers qui ne sont même pas amis viennent me voir, mais ils pensent que nous devrions être amis parce qu’eux aussi sont riches », a-t-elle déclaré.

« Pour moi, ce qui était excitant d’avoir beaucoup d’argent, c’était que je n’avais pas à penser à l’argent, et il s’est avéré que tout ce dont les gens voulaient me parler, c’était d’argent », a-t-elle déclaré. Getty Images

Le couple a célébré son 15e anniversaire de mariage en avril. PA

Hayek et Pinault ont célébré leur 15e anniversaire de mariage plus tôt cette année, le 25 avril.

L’actrice a commémoré cette étape importante sur Instagram avec un carrousel de photos de leur journée spéciale.

« Il n’y a pas de mots pour expliquer la bénédiction de trouver l’âme sœur », a-t-elle écrit en légende.

« Pour tous ceux d’entre vous qui l’ont trouvé, ne le prenez jamais pour acquis. Pour tous ceux d’entre vous qui ne l’ont pas encore fait, n’abandonnez jamais le #tbt pour l’un des meilleurs jours de ma vie. »