Salma Hayek porte une robe rouge aux GQ Men Of The Year Awards : photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Richard Young/Shutterstock

Frida étoile Salma Hayek, 56 ans, stupéfaite lors des GQ Men of The Year Awards mercredi soir dans une robe rouge sexy qui laissait peu de place à l’imagination. La robe en satin, conçue par Vivienne Westwood, comportait un devant plongeant qui mettait beaucoup de Salma en valeur. De plus, l’ensemble était sans bretelles et comprenait une conception à épaules dénudées avec un nœud chic à l’avant.

La femme de 56 ans a opté pour un minimum d’accessoires, car elle a permis à la robe longue d’être la star de la soirée. En plus de son alliance, Salma portait une grande bague de cocktail verte à la main droite et des boucles d’oreilles gouttelettes qui étaient notamment de deux couleurs différentes – rose et vert. Plus encore, la bombe portait ses tresses de couleur corbeau dans des vagues lâches élégantes et a choisi de séparer ses cheveux au milieu. Bien que ses chaussures ne soient pas représentées, il était clair que Salma portait une forme de talons hauts alors qu’elle gagnait quelques centimètres de hauteur cette nuit-là.

L’événement de GQ a eu lieu à l’hôtel Mandarin Oriental Hyde Park dans la ville de Londres. L’événement rempli d’étoiles a eu lieu afin d’honorer ceux qui réussissent dans la mode, la politique, le divertissement, le sport, etc. Certaines des autres célébrités présentes à l’événement comprenaient L’euphorie Sydney Sweeney, Alexandrie Daddario, Maison d’eau Suki, et plus. Quelques-uns des lauréats inclus Le Batman étoile Zoé Kravitz33 ans, rappeur Tempêteet Jeu de calmar acteur de cinéma Lee Jung-jae49. Zoe a également décroché sa propre couverture sur le magazine pour le numéro des hommes de l’année, où elle a expliqué qu’elle était une amie proche de Taylor Swift pendant le verrouillage initial du COVID-19.

L’incroyable look de tapis rouge de Salma survient un jour après qu’elle a taquiné un nouveau clip de son prochain film, La dernière danse de Magic Mike, dont la première est prévue en février 2023. «Quelque chose pour faire couler le sang. #MagicMikesLastDance réalisé par Steven Söderbergh seulement dans les salles le 10 février 2023 », la mère d’un enfant a légendé la vidéo sur Instagram. Le film est mis en vedette Channing Tatum à son retour en tant que Magic Mike, nouveau venu Juliette Motameet Insidieux actrice Caitlin Gérard.

Plus tôt le 21 octobre, Salma a rendu ses fans fous lorsqu’elle a publié une image fixe du film, qui comprenait le personnage de Channing plaçant sa main sur ses abdominaux. “Un avant-goût de ce qui va arriver dans les salles ce week-end de la Saint-Valentin. Vous ne voudrez pas manquer #MagicMikesLastDance », a-t-elle légendé la photo virale. Dès que l’instantané sexy a été publié, beaucoup de ses fans se sont rendus dans la section des commentaires pour partager leur enthousiasme pour le film. “Mec chanceux”, a commenté un admirateur, tandis qu’un autre a sonné, “Lowkey, tu étais en train de mourir à l’intérieur de Salma.” Et un troisième adepte n’a pas pu s’empêcher d’ajouter : « OMG ! Nous avions besoin de ce combo. Ce sera le troisième Magic Mike film, qui vient plus d’une décennie après la première du film en 2012.