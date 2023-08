Salma Hayek porte un maillot de bain bleu Gucci au Mexique : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Ross Hodgson/Shutterstock

Salma Hayek, 56 ans, a partagé un cliché de son escapade au Mexique ! Le Frida L’actrice portait un maillot de bain une pièce bleu turquoise de Gucci alors qu’elle se baignait dans son dernier post Instagram, partagé le samedi 19 août. Elle a souri avec ses cheveux lissés en arrière alors qu’elle tenait un cocktail, déclarant: Mexique » avec un emoji drapeau mexicain pour son pays natal. L’actrice a également ajouté une paire de nuances noires à son look de vacances.

Les 26 millions de followers de Salma ont adoré la photo, car ils ont montré un peu d’amour avec beaucoup de « j’aime » et de commentaires. « Il doit en être ainsi, si vous dites ! on a écrit, en référence à son commentaire de margarita. « Tu es si belle », a écrit un autre, tandis qu’un troisième a commenté, « Profitez de vos vacances salma, vous le méritez. »

Le La dernière danse de Magic Mike La star a publié une tempête de son voyage au Mexique toute la semaine, donnant aux fans un aperçu de son voyage luxueux et de ses looks époustouflants – dont beaucoup sont Gucci, comme son mari François-Henri Pinault est le PDG de Kering, qui est la société mère de Gucci. Le 18 août, elle portait une robe rose et verte transparente sur un bikini bordeaux alors qu’elle sirotait une noix de coco. Le paysage ressemblait à un paradis car l’océan pouvait être vu derrière elle, alors qu’elle se tenait à côté d’une piscine.

La maman d’un enfant a récemment marqué une étape importante sur Instagram en atteignant 25 millions d’abonnés le 7 juillet. Elle a célébré avec une autre vidéo en bikini alors qu’elle nageait dans ce qui ressemblait à une piscine intérieure chez elle, plus magnifique que jamais. « Je n’arrive pas à y croire, 25 millions de followers ! Merci beaucoup à chacun d’entre vous », a-t-elle écrit.

« Vu que vous aimez tous mes photos de bikini, voici un bikini pour vous tous. Je déteste faire de l’exercice, mais j’aime célébrer les bons moments en dansant dans l’eau. Je suis vraiment émue et reconnaissante pour tout votre amour et votre soutien », a-t-elle ajouté. La vidéo a rapidement attiré l’attention du rappeur Canard36 ans, qui a commenté « Amenons-la à 50 millions dès que possible » – ce qui semble fonctionner, car Salma a déjà augmenté de 1,3 million !