Salma Hayek porte un bikini sur un bateau : Photo – Hollywood Life

Salma Hayek, 56 ans, a offert aux fans un autre superbe cliché en bikini. Elle a posté la magnifique photo sur sa page Instagram le lundi 12 juin et avait l’air d’être née pour être avec la mer dans un bikini bleu clair. Le Maison Gucci L’actrice semblait à l’aise alors qu’elle se prélassait sur le côté du bateau, les mains au-dessus de la tête. Elle avait ses cheveux épais tirés en arrière et protégeait ses yeux avec des nuances noires.

Salma a relayé un message d’encouragement en légende de la photo. « Certaines personnes n’aiment pas les journées grises, mais je pense que chaque jour est précieux », a-t-elle écrit, faisant référence au ciel rempli de nuages ​​qui l’entoure. « Adorez votre semaine, peu importe ce qu’elle apporte. »

Bien sûr, Salma n’est pas étrangère au partage d’un bikini grésillant sur le gramme. Elle a publié pour la dernière fois des photos de bikini sur son fil d’actualité en avril. Les belles images la montraient en train de plonger dans l’océan au coucher du soleil dans un deux pièces jaune. Le soleil couchant illuminait le ciel dans des nuances vibrantes d’orange derrière elle et l’eau semblait claire et invitante. Le message comprenait également une vidéo d’elle se plongeant complètement dans l’eau. « Chaque fois que j’ai besoin de me sentir renouvelée, je saute dans l’océan », a-t-elle légendé le message.

Elle a récemment montré de la peau avec un selfie sans maquillage dans lequel elle a embrassé ses rides et ses cheveux gris. Vu ci-dessous, elle a donné aux fans une photo rapprochée et personnelle de son visage qui se concentrait sur son front et a écrit: « Moi, je me réveille et je compte combien de cheveux blancs et de rides ont écrasé la fête ce matin. »

En 2021, le Desperado l’actrice est apparue sur Discussion de table rouge et a franchement parlé de sa vision du vieillissement. « Vous pouvez botter un ** à tout âge », a-t-elle déclaré à l’hôte Jada Pinkett Smith. « Vous pouvez vous débrouiller à tout âge, vous pouvez rêver à tout âge, vous pouvez être romantique à tout âge. »

« Nous avons le droit d’être aimés pour ce que nous sommes là où nous sommes. Nous ne sommes pas seulement ici pour faire des bébés, nous ne sommes pas seulement ici pour dorloter l’homme. Nous ne sommes pas seulement là pour servir tout et tout le monde autour de nous et puis quand les enfants s’en vont… c’est presque comme si la date de péremption des œufs signifiait une date de péremption pour vous en tant que femme », a-t-elle ajouté. « C’est un malentendu qui dure depuis des siècles. »

