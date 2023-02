Salma Hayek Pinault dit que son mari n’est pas jaloux, ce qui facilite le retour des strip-teaseuses de “Magic Mike” à la maison

La relation de Salma Hayek Pinault avec son mari François Henri Pinault est solide.

Ensemble depuis plus de 15 ans, l’actrice, qui joue actuellement aux côtés de Channing Tatum dans “Magic Mike’s Last Dance”, s’est sentie suffisamment en confiance pour établir une relation avec les strip-teaseuses sur le tournage de son dernier film.

“Mon mari n’est pas un homme jaloux”, a-t-elle déclaré à People.

“Je l’appelais tout le temps [from set] et dire: “Oh mon Dieu, je me sens si mal”, parce que j’avais cette prédisposition sur la façon dont les gars, les strip-teaseuses allaient être. Mais ils ne le sont pas. Ils sont adorables. Ce sont de si bons gars. Et [my husband] va, ‘Oh mon Dieu, tu deviens le meilleur ami des strip-teaseuses, n’est-ce pas?’ Et j’ai dit : ‘Oui !'”

Mariée depuis 2009, Hayek Pinault dit que son mari, homme d’affaires français, a fait une impression significative sur les strip-teaseuses sur le plateau, attirant même plus d’attention qu’elle-même.

“Il est venu plusieurs fois sur le plateau. Il y en avait surtout un qui venait lui demander des conseils pour les affaires. Il parlait français et il savait tout sur François. Il dit : ‘Je suis un grand fan’. Il a plus réagi à François qu’à moi !”

Lorsque le film s’est terminé, une relation suffisante avait été établie pour que Hayek Pinault se sente à l’aise d’amener les strip-teaseuses chez elle.

“À la fin du film, ils sont tous venus à la maison. Ils traînaient tous avec moi. Puis François a dit : “Tu as raison, ils sont adorables, ils sont adorables.””

Dans le déménagement, Hayek Pinault incarne une riche mondaine en plein divorce, cherchant l’aide de Magic Mike (Tatum) pour produire un nouveau spectacle à Londres.

À propos de Tatum, l’actrice de 56 ans dit : “Il est comme un gentleman du Sud et il s’en soucie. Parce qu’il est tellement cool, maladroit et drôle. Il peut être ça. Ou il peut aussi être très intelligent, intense et concentré… Il est toujours gentil.

“Je lui ai dit, j’ai dit: ‘Ta mère t’a bien appris.’ Je pense que cela vient normalement, la plupart du temps, de la mère. Je pense que c’est vrai.”

Le nouveau film sortira le 10 février.