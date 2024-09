Salma Hayek photobombe le selfie de Kim Kardashian à la NYFW

On peut dire sans se tromper que Salma Hayek et Kim Kardashian se sont bien amusées à la Fashion Week de New York.

Le fondateur de SKIMS, 42 ans, a partagé un selfie sur X alors qu’elle était assise à côté Stéphanie Suganami — mais c’est Salma Hayek qui a volé la vedette aux deux beautés en les photobombant de manière hilarante en arrière-plan.

Assise derrière Kardashian, Hayek, 58 ans, a fait une grimace idiote devant la caméra en tirant la langue juste à temps pour que la caméra l’attrape.

Salma Hayek, photographiée ci-dessus lundi, a photographié de manière hilarante le selfie de Kim Kardashian que la fondatrice de SKIMS a partagé mardi. Twitter/Kim Kardashian

La photo semble avoir été prise lors du dîner de charité annuel Caring for Women de la Fondation Kering, lundi soir. Getty Images pour Kering

La photo semble avoir été prise lors du dîner de charité Caring for Women 2024 de la Fondation Kering organisé lundi soir par Hayek et Kardashian.

Kardashian a également partagé un autre look de l’événement sur son Instagrampartageant un carrousel de clichés professionnels pris de la nuit.

L’un des clichés a révélé une autre jolie photo de Kardashian et Hayek ensemble au dîner, offrant un aperçu complet de la robe midi blanche Balenciaga de Kardashian.

Kardashian portait un look Balenciaga blanc pour l’événement. Images GC

La star des « Kardashian » se serait lancée dans une guerre d’enchères avec Lauren Sánchez lors de l’événement au sujet d’une offre très convoitée de Balenciaga Couture. Images GC

Elle a clôturé la collection de photos avec une image la montrant se préparant à monter à bord d’un jet tout en portant une robe blanche SKIMS.

Comme nous l’avions déjà rapporté, la star des « Kardashian » a offert un sacré spectacle lors de l’événement, alors qu’elle et la fiancée de Jeff Bezos, Lauren Sánchez, se sont lancées dans une guerre d’enchères pour Balenciaga.

Les deux dames ont toutes deux fait une offre pour vivre une « expérience très convoitée de Balenciaga Couture » lors de l’événement et « ont échangé des plaisanteries pour lever des fonds pour la Fondation Kering », a déclaré une source.

Balenciaga a mis fin à la guerre en proposant l’accord à Kardashian, Sanchez et à un troisième enchérisseur pour 175 000 $ chacun. Nancy Rivera / SplashNews.com

Parmi les autres invités de la soirée remplie de stars figuraient Priyanka Chopra Jonas, Kerry Washington, Jessica Seinfeld et Gayle King. Getty Images pour Kering

Finalement, un troisième enchérisseur est entré dans l’arène pour la somme exorbitante de 175 000 $ que « Balenciaga a fini par approuver sur-le-champ, tous les trois pouvant vivre l’expérience pour 175 000 $ chacun », a poursuivi l’initié.

Hayek et Kardashian ont été rejoints par le mari de Hayek, François Henri Pinault, Camila Alves et son mari Matthew McConaughey, Carmelo Anthony, Priyanka Chopra Jonas, Urs Fischer, Donatella Versace, Naomi Watts et Billy Crudup en tant qu’hôtes.

Parmi les autres célébrités présentes à cet événement annuel rempli de stars figuraient Katy Perry, Lindsay Lohan, Dakota Johnson, Kerry Washington, Gayle King et bien d’autres.