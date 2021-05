Salma Hayek parle de la diversité dans le casting d’Eternals

La beauté latina d’Hollywood, Salma Hayek, qui a été choisie pour le prochain film Marvel « Eternals », a récemment parlé de faire partie de la distribution diversifiée du film. Selon Variety, la réalisatrice Chloe Zhao était très consciente que ce n’est pas tous les jours qu’une Latina d’une cinquantaine d’années est choisie dans un film Marvel.

En parlant de cela, Zhao a déclaré à Variety: « L’âgisme à Hollywood est un problème très préoccupant auquel nous devons nous opposer en tant qu’artistes. Le vieillissement est une belle partie de la vie qui devrait être célébrée. C’est vraiment un honneur pour nous d’avoir Salma pour diriger le ‘ La famille d’Eternals. Je ne peux pas prendre tous les crédits. «

Parlant de la diversité de la distribution de ‘Eternals’, elle a ajouté: « Lorsque le producteur exécutif Nate Moore m’a montré pour la première fois le traitement, sur lequel il a travaillé avec les écrivains Kaz Firpo et Ryan Firpo, j’ai été impressionnée par la diversité d’âge des personnages qu’ils mis ensemble, et c’était une grande partie de ce qui m’a vraiment enthousiasmé par ‘Eternals’. »

Alors que le public n’a vu qu’un aperçu de Hayek dans son personnage, elle a déclaré que se voir pour la première fois en costume était une expérience émouvante. « Je suis claustrophobe. J’étais terrifié par le costume. J’étais terrifié. Parce que si je ne peux pas bouger et c’est assez épais … J’étais comme, ‘Oh mon Dieu, je ne vais pas pouvoir respirer. C’est va me rendre fou », dit-elle.

Hayek a continué à parler de son costume et a dit: «Et je suis allé le mettre, je me suis retrouvé profondément ému. C’était une expérience très étrange parce que je ne m’y attendais pas. J’ai oublié comment ça va? Vais-je avoir une attaque claustrophobe? Tout ce que je pouvais voir était: « Oh mon Dieu, voici une femme mexicaine dans cette tenue et cela se passe vraiment. Et oui, nous devenons des super-héros. »

Ajoutant à son commentaire, Zhao a déclaré: «Je pense que nous avons tous haleté. Elle avait l’air si forte et belle.

Zhao a été félicitée pour son casting inclusif du film, qui comprend Angelina Jolie, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Harish Patel, Barry Keoghan, Mia Dong-seok, Richard Madden et Kit Harington.

«Je pense que beaucoup de gens vont se sentir vus et c’est important et c’est ce qui compte. Ce n’est pas diversifié par souci de diversité. C’est la façon dont elle a choisi chacun de nous qui crée vraiment une famille pour les Eternels. Aux fins du film. Cela ne se sent pas forcé », a déclaré Hayek, parlant de la diversité de la distribution du film.

Le film se concentre sur une race de personnages qui ne vieillissent jamais et ne se fanent jamais, connus sous le nom de « Les éternels », qui ont été créés par de puissantes créatures divines connues sous le nom de Célestes. Depuis leur naissance il y a des milliers d’années, «les éternels» ont veillé sur la Terre tout au long de l’histoire humaine. Le prochain film de super-héros qui devrait sortir cette année devait auparavant être diffusé sur grand écran le 6 novembre 2020.