Salma Hayek nourrit un raton laveur lors de la fête d’anniversaire d’un ami – Hollywood Life

Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

“Quand tu fêtes l’anniversaire de tes chers amis et que les ratons laveurs sont encore (sic) la nuit,” Salma Hayek a sous-titré une galerie Instagram du 23 janvier de ses folles aventures. Dans une série de clips, Salma, 56 ans, et une bande d’amis invisibles remarquent que des invités inattendus ont écrasé le producteur Heather Parryanniversaire de : ratons laveurs ! “C’est le grand”, dit Salma avec un sourire avant d’appeler “Amigo!” à la créature poilue. “Regarde, il a le poulet – tu [gave him] le poulet.” Dans le clip suivant, elle voit de plus près le raton laveur qui ronge une partie de la nourriture de la fête.

Dans la troisième diapositive de la galerie, Salma tend sans crainte une tranche de pizza à un raton laveur. L’animal était impatient d’en avoir une tranche, et Salma a fièrement demandé : “As-tu filmé ça ?” après. Les ratons laveurs, connaissant une bonne affaire quand ils en ont trouvé un, traînent pour un peu de nourriture supplémentaire. À la fin, Salma cherche son «amigo raton laveur», mais elle ne le trouve pas au début. Apparemment, le ‘trash panda’ n’aime pas la pizza (« Je pense qu’il veut du poulet ! »), et Salma pense qu’il n’est pas seul. « Les gars, je pense qu’il y en a aussi. Je pense qu’il y a deux ratons laveurs ! elle crie. Tout ce qui manquait, c’était quelqu’un qui jouait “Run With Us” de Lisa Lougheed sur son téléphone pour couronner la soirée.

Plus tôt dans l’année, Salma n’était pas un raton laveur mais un chat – du moins, elle a repris son rôle de Kitty Softpaws dans Le Chat Potté : Le Dernier Vœu. Lors de la première du film d’animation à New York, elle a enfilé une robe bleu clair transparente qui donnait à Disney Cendrillon se rencontre Rihannade Savage X Fenty. Avec un haut bustier orné de bijoux qui montrait son ample décolleté, la robe de Salma – une sélection de la collection Alexander McQueen Resort 2023 – a donné à The Big Apple la princesse qu’elle mérite.

Après avoir fait sensation lors de la première à New York, Salma a apporté sa marque de glamour aux Golden Globe Awards. Elle est arrivée dans une robe Gucci qui comportait une autre coupe basse. La robe à paillettes menaçait d’éclipser tout l’or des Globes titulaires, car elle était un rêve éveillé Art déco devenu réalité. Plus tard dans la soirée, elle chat Botté co-vedette Harvey Guillen32 ans, a présenté le Golden Globe du meilleur film – comédie musicale ou comédie à Les Banshees d’Inisherin.

Attendez-vous à ce que Salma poursuive sa séquence glamour lorsqu’elle assistera aux Oscars 2023. Le Chat Potté : Le Dernier Vœu a été nominé pour le meilleur long métrage d’animation, avec La Bête de la mer, tournant au rouge, Marcel le coquillage chausséet Pinocchio de Guillermo Del Toro.

