Salma Hayek n’a jamais signé de contrat de mariage avec son mari François-Henri Pinault

Salma Hayek partage quelques aperçus de sa situation financière avec son mari et PDG de Kering, François-Henri Pinault.

Lors d’une conversation avec Le Le journal Wall Streetl’actrice s’est confiée sur sa relation avec le patron des marques de luxe du groupe, dont Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Alexander McQueen et bien d’autres.

Après avoir noté qu’elle n’avait pas signé de contrat de mariage lorsqu’ils se sont mariés en 2009, elle a expliqué qu’ils avaient des finances séparées et qu’elle se retrouvait souvent à s’efforcer de gagner son propre argent.

« Je soutiens de nombreux aspects de ma vie et de moi-même », a-t-elle déclaré à la publication. « J’ai la pression de gagner une certaine somme d’argent et j’aime ça. Et maintenant, j’ai décidé, je veux en faire plus.

Maintenant que leur fille, Valentina, a 17 ans et est presque adulte, Hayek a révélé qu’elle poursuivait des idées commerciales dont elle n’était pas encore prête à discuter, et que son mari était pleinement d’accord. « Je pense qu’il trouve ça plutôt sexy », a-t-elle déclaré.

En plus d’une carrière florissante d’actrice et de productrice, la candidate aux Oscars consacre également une grande partie de son temps à la philanthropie. Au cours des trois dernières années, elle a contribué à faire du dîner de collecte de fonds annuel de la Fondation Kering à New York l’une des festivités les plus attendues. L’événement de cette année, qui met en lumière la lutte contre la violence basée sur le genre, a permis de récolter environ 3 millions de dollars.

Alors qu’elle était née riche, le père de Hayek a perdu sa fortune alors qu’elle avait la vingtaine et venait de déménager à Los Angeles, où elle était une actrice en difficulté avant que sa carrière ne décolle. Cependant, lorsqu’elle épousa Pinault, qui évalué à 21,8 milliards de dollars selon Bloomberg, sa richesse a atteint un autre niveau.

« Pour moi, l’enthousiasme d’avoir beaucoup d’argent résidait dans le fait que je n’avais pas à penser à l’argent, et il s’est avéré que tout ce dont les gens voulaient me parler, c’était d’argent », a-t-elle déclaré à propos de son retour à sa famille. « Des inconnus qui viennent me voir ne sont même pas amis, mais ils pensent que nous devrions être amis parce qu’ils sont riches aussi. »

Pinault, pour sa part, s’est étendu au-delà de la mode de luxe. En septembre 2023, il devient le nouvel actionnaire majoritaire de CAA, lorsque la société d’investissement qu’il contrôle a racheté une participation majoritaire dans l’agence artistique.