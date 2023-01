Salma Hayek montre ses courbes et devient pure pour la première de ‘Magic Mike’s Last Dance’

Salma Hayek montre son physique en forme à Miami.

Lors de la première du film de mercredi soir “Magic Mike’s Last Dance”, Hayek est sorti sur le tapis rouge dans une robe en filet noir transparent, ornée de motifs floraux.

L’actrice de 56 ans a laissé peu de place à l’imagination, ne portant qu’un soutien-gorge noir et des sous-vêtements sous l’ensemble transparent.

Hayek a montré sa silhouette époustouflante tout en portant plusieurs chaînes et bracelets en or et a opté pour une coiffure en queue de cheval haute.

L’actrice américano-mexicaine a terminé son look avec un sac à main Bottega Veneta vert et des talons compensés dorés.

Hayek a posé pour plusieurs photos avec ses membres de la distribution “Magic Mike’s Last Dance”, dont l’homme principal Channing Tatum.

Tatum était beau dans un élégant costume noir avec une chemise noire en dessous et des chaussures habillées assorties.

Le réalisateur Steven Soderbergh a rejoint les stars sur le tapis rouge pour plusieurs clichés, arborant un costume noir avec un T-shirt graphique en dessous et des chaussures habillées marron foncé.

Soderbergh a réalisé les trois films “Magic Mike” depuis la première du film en 2012.

Dans le dernier épisode, Hayek dépeint une riche mondaine qui emmène le personnage de Tatum à Londres avec l’opportunité de faire la une d’un spectacle de danse.

L’after-party de la première de “Magic Mike’s Last Dance” comprenait des artistes masculins dansant torse nu sur scène.

Sur le compte de réseau social officiel “Magic Mike”, une performance a présenté une danse séduisante mettant en vedette un duo se produisant sous une cascade.

Tatum est également vu dans une vidéo jetant de l’argent sur les artistes masculins tandis que la chanson ” Pony ” de l’artiste Ginuwine jouait en arrière-plan.