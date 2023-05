Salma Hayek montre accidentellement son corps nu pendant une danse effrontée

Salma Hayek se déchaînait dans sa dernière vidéo sur les réseaux sociaux.

Alors que la femme de 56 ans célébrait ses 24 millions de followers sur Instagram, elle s’est accidentellement exposée dans le clip risqué.

« 24 millions de followers, 24 millions de raisons de sourire. Merci à tous de m’avoir rejoint dans cette course folle ! »

SALMA HAYEK ÉTOUFFE EN PHOTOS DE BIKINI, SE SENT ‘RENOUVELÉE’ APRÈS LA PLONGÉE DANS L’OCÉAN

Hayek a dansé librement dans son peignoir blanc alors que le haut glissait parfois, montrant son corps nu.

Dans la vidéo, partagé mardiles zones privées de Hayek étaient floues tandis que l’actrice de « Magic Mike’s Last Dance » tournoyait et faisait quelques mouvements de salsa.

Elle semblait se faire coiffer et se maquiller avant de se lever de sa chaise pour danser avec son ami et réalisateur Sam Speranza.

Hayek a également souhaité à Speranza un joyeux anniversaire dans sa légende alors qu’elle célébrait son jalon sur les réseaux sociaux.

La vidéo effrontée de l’actrice américano-mexicaine vient après qu’elle a posté une photo sensuelle d’elle-même en bikini.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

L’actrice de 56 ans s’est rendue sur Instagram le mois dernier pour partager quelques clichés d’elle-même dans un bikini jaune vif alors qu’elle se baignait dans l’océan.

SALMA HAYEK CRÉDIT À ADAM SANDLER POUR L’AIDER À PASSER DE RÔLES « SEXY »

« Chaque fois que j’ai besoin de me sentir renouvelée, je saute dans l’océan », a-t-elle légendé le message, ajoutant un emoji vague avant de partager la traduction espagnole.

Les abonnés de Hayek sur les réseaux sociaux ont pleinement soutenu ses derniers messages.

Un utilisateur a écrit : « Regarder ce jeune dans la cinquantaine devrait être illégal comme quoi », et un autre a ajouté : « Je pensais que c’était un retour en arrière ! »

La star hollywoodienne a exposé son corps en bikini dans le passé. Elle a célébré son 56e anniversaire dans un autre poste alors qu’elle dansait en bikini rouge sur un bateau.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

Le dernier rôle à l’écran de Hayek était aux côtés de Channing Tatum dans le dernier épisode de la franchise « Magic Mike ».

L’actrice a révélé que son mari, François Henri Pinault, n’était pas jaloux et n’avait aucun problème à ce qu’elle noue une relation avec les strip-teaseurs masculins sur le tournage du film.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Mon mari n’est pas un homme jaloux », a-t-elle déclaré au magazine People en février.

« Je l’appelais tout le temps [from set] et dire: « Oh mon Dieu, je me sens si mal », parce que j’avais cette prédisposition sur la façon dont les gars, les strip-teaseuses allaient être. Mais ils ne le sont pas. Ils sont adorables. Ce sont de si bons gars. Et [my husband] va, ‘Oh mon Dieu, tu deviens le meilleur ami des strip-teaseuses, n’est-ce pas?’ Et j’ai dit : ‘Oui !' »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Hayek et son homme d’affaires français Pinault se sont mariés en 2009.

Janelle Ash de Fox News Digital a contribué à ce rapport.