Salma Hayek grésille en maillot de bain sexy pour célébrer la Journée nationale du bikini : « Pas un retour en arrière »

Salma Hayek chauffe les choses cet été.

La femme de 56 ans a grésillé en maillot de bain pour célébrer la Journée nationale du bikini dans son dernier cliché sensuel.

« Joyeux #NationalBikiniDay ! Pouvez-vous croire que le bikini n’existe que depuis 77 ans ?! Espérons qu’ils ne les interdisent pas aussi », a-t-elle posté sur Instagram, mercredi, avant de partager la traduction espagnole.

Hayek s’est assuré d’ajouter le hashtag « pas un retour en arrière » pour éviter toute confusion quant au moment où la photo sexy a été prise.

SALMA HAYEK SUE ‘OUT THE STRESS’ DANS DES PHOTOS DE SAUNA VAPEUR POUR LA SEMAINE MONDIALE DU BIEN-ÊTRE

L’actrice de « Magic Mike’s Last Dance » a été stupéfaite dans un maillot de bain deux pièces coloré à motifs et a montré son physique en forme alors qu’elle se tenait dans une piscine. Ses longs cheveux bruns étaient coiffés en vagues lâches.

Hayek a complété le look avec une paire de longues boucles d’oreilles en or, alors qu’elle regardait directement la caméra et faisait légèrement la moue.

La star hollywoodienne a exposé son corps en bikini dans le passé.

La semaine dernière, Hayek a partagé une photo effrontée d’elle-même allongée nue dans un sauna ne portant que deux serviettes.

« Embrasser le pouvoir de guérison du sauna et évacuer le stress cette #WorldWellbeingWeek », a-t-elle sous-titré le message partagé avec ses 25 millions d’abonnés Instagram.

Sur les photos, Hayek est représentée allongée sur le dos sur un banc de sauna avec les cheveux mouillés et les yeux fermés, apparemment en paix.

La section des commentaires était pleine d’éloges pour l’actrice de « Black Mirror ».

SALMA HAYEK CRÉDIT ADAM SANDLER POUR L’AIDER À PASSER DE RÔLES « SEXY »: « J’AI ÉTÉ TYPOGRAPHIÉ PENDANT UN LONG TEMPS »

« Pas besoin d’allumer le chauffage dans le sauna. Vous l’avez fait quand vous êtes entré », a écrit un commentateur, avec un autre écrit : « comment casser Internet ». Beaucoup ont choisi de n’utiliser aucun mot dans leurs commentaires, choisissant plutôt d’inclure une série d’emojis de feu.

La star des « Eternals » a fait sensation avec plusieurs photos de bikini au cours des derniers mois.

En avril, Hayek a fait sensation alors qu’elle affichait son corps en forme dans un bikini jaune vif alors qu’elle se baignait dans l’océan.

« Chaque fois que j’ai besoin de me sentir renouvelée, je saute dans l’océan », a-t-elle légendé le message, ajoutant un emoji de vague

Plus récemment, Hayek est apparu dans « Magic Mike’s Last Dance », aux côtés de Channing Tatum. Elle apparaît également dans saison 6 de « Black Mirror », un rôle auquel Hayek a admis qu’elle avait hésité à faire partie.

Hayek a dit qu’elle avait peur que les scènes « dégoûtantes » et « grotesques » dans lesquelles elle a joué soient largement critiquées par les téléspectateurs.

SALMA HAYEK VA SANS MAQUILLAGE ALORS QU’ELLE COMPTE « LES CHEVEUX BLANCS ET LES RIDES »

« Il y a tellement de moments qui m’ont choqué dans le scénario. Il y en a un énorme que j’ai dû accepter et qui m’a fait me demander : ‘Est-ce que je veux vraiment faire ça ? Est-ce que je vais avoir des ennuis ? ‘ », a déclaré Hayek lors d’une interview pour Radio Times, selon l’Independent.

Malgré les craintes de Hayek d’avoir des « ennuis » pour son rôle dans la série dramatique de science-fiction dystopique, elle a avoué qu’elle aimait travailler sur la série télévisée populaire.

« C’était absurde et très amusant. C’est une opportunité unique de jouer une interprétation de moi-même », a ajouté Hayek. « Je dois explorer les concepts et les clichés que les gens ont sur moi et me déprécier. »

Hayek a épousé l’homme d’affaires français François Henri Pinault en 2009. Le couple partage une fille, Valentina Pinault.