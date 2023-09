Salma Hayek fête son 57e anniversaire en bikini rouge racé : « Tellement heureuse d’être en vie »

Salma Hayek est « heureuse d’être en vie » alors qu’elle célèbre son 57e anniversaire avec des photos flashy en bikini.

L’actrice a partagé une série de photos d’elle profitant de son temps sur une plage de sable fin, arborant un bikini rouge avec des bordures blanches, complétant le look avec un chapeau chic et des lunettes de soleil.

« Je suis si heureuse d’être en vie et si profondément reconnaissante pour toutes les bénédictions !!!!! » Hayek a écrit dans la légende.

« Ma famille bien-aimée, mes précieux amis, ma santé, mon travail qui me permet de continuer, mon équipe responsabilisante, ma relation avec les animaux et la nature, et l’amour de tous mes fidèles fans. Joyeux 57e anniversaire à moi !!! » » a-t-elle ajouté, avec la traduction espagnole.

Hayek a reçu les vœux d’anniversaire de certains amis et fans célèbres, dont deux lauréats d’un Oscar. Viola Davis a écrit : « Le plus joyeux des anniversaires » et Anthony Hopkins a déclaré : « Feliz Cumpleaños Salma

Nous t’aimons. »

Priyanka Chopra-Jonas a écrit : « Joyeux anniversaire, magnifique. »

L’actrice d’origine mexicaine est mariée à l’homme d’affaires français François-Henri Pinault, et le couple partage un enfant, sa fille Valentina, 15 ans. Hayek est également la belle-mère du fils de Pinault avec Linda Evangelista, Augustin, « Auggie », et ses enfants de son premier mariage, François et Mathilde.

Hayek a prouvé qu’elle était une fan de bikinis, célébrant la Journée nationale du bikini en juillet avec une photo qui, selon elle, n’était « pas un retour en arrière » dans le hashtag.

« Joyeuse #NationalBikiniDay ! Pouvez-vous croire que le bikini n’existe que depuis 77 ans ?! Espérons qu’ils ne l’interdisent pas aussi », a-t-elle écrit en légende.

La star de « Eternals » est également fan des pouvoirs curatifs de la natation.

En avril, elle a partagé une autre photo en bikini avec la légende : « Chaque fois que j’ai besoin de me sentir renouvelée, je saute dans l’océan. »